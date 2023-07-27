Рогов: ВСУ после провала наступления проводят ротацию на Запорожском фронте

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ после очередного провала наступления на Ореховском направлении пытаются провести ротацию и передислокацию своих сил для подготовки нового удара.

Об этом информирует РИА Новости.

«Противник после провала наступления пытается перегруппироваться, провести ротацию», — сказал Рогов.

При этом он отметил, что российские силы накрывают ВСУ артиллерийским и миномётным огнём, чтобы помешать снова пойти в атаку.

«Все попытки противника тщетны. Наша армия удерживает свои позиции», — добавил Рогов.

Днём ранее Военная хроника сообщила о попытке наступления ВСУ в Запорожье.

Также сообщалось, что в Запорожской области укрепили линию обороны вдоль Днепра на месте обмелевшего Каховского водохранилища.