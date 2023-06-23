На Лисичанском направлении: артиллерия Южной группировки войск уничтожила склад боеприпасов ВСУ в ДНР

Склад боеприпасов ВСУ в районе Щербиновки и пункт временной дислокации подразделения 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке уничтожены артиллерией Южной группировки войск ВС РФ, заявил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. При этом артиллеристы группировки «Восток» уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Запорожском направлении, тогда как авиация группировки «Центр» нанесла бомбовый удар по трём украинским опорным пунктам на Краснолиманском направлении. Кроме того, на Купянском направлении авиаударом поражён пункт дислокации 36-го отдельного стрелкового батальона ВСУ.

На Лисичанском направлении подразделениями Южной группировки войск сорвана ротация личного состава на передовых позициях 241-й бригады территориальной обороны ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев. Вдобавок, авиацией нанесено поражение по местам скопления живой силы и боевой техники противника.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены САУ Krab польского производства в районе Ивановки, радиолокационная станция AN/TPQ производства США в районе Миньковки, 152 мм буксируемая гаубица 2А65 «Мста» неподалёку от села Острое и два миномёта близ Марьинки и Красногоровки.

«Артиллерией группировки уничтожен склад боеприпасов ВСУ в районе Щербиновки, пункт временной дислокации подразделения 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке», — добавил Астафьев.

Артиллерия Южной группировки войск уничтожила склад боеприпасов ВСУ в ДНР

«Восток»

На Южно-Донецком направлении передовыми подразделениями группировки «Восток» в ходе воздушной разведки вскрыты позиции ВСУ в районе Новомихайловки, рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

По его словам, огнём артиллерии были уничтожены боевые бронированные машины, автомобильная техника и живая сила противника.

Также вскрыта и уничтожена украинская разведгруппа в районе совхоза «Октябрь». Расчётами ТОС «Солнцепёк» поражены скопления живой силы южнее Угледара. Авиацией уничтожены боевые бронемашины и поражены скопления живой силы в районах н.п. Новодонецкое и южней Великой Новосёлки.

«Командир взвода тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк» группировки лейтенант Михаил Яхомов выполнял боевую задачу по нанесению огневого поражения по наступающим силам противника в районе населённого пункта Новодонецкое. Проявляя мужество и профессионализм под непрекращающимся огневым воздействием противника, расчёт под командованием лейтенанта уничтожил две боевые бронированные машины и несколько десятков националистов. Понеся потери в живой силе и технике, боевики ВСУ отступили на исходные рубежи. Позиции российских войск были удержаны», — добавил Чехов.

На Запорожском направлении уничтожена разведгруппа ВСУ в районе Дорожнянки. В районе Пятихатки уничтожена живая сила украинских националистов.

Артиллерией уничтожена автомобильная техника с боеприпасами в районе Каменского, склад боеприпасов в Малой Токмачке и гаубица «Мста-Б» в Зализничном.

Расчётами ЗРК «Тор» сбит БПЛА «Фурия».

«Центр»

На Краснолиманском направлении экипажи тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк» группировки войск «Центр» уничтожили термобарическими снарядами шесть опорных пунктов ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

Также по теме 13 танков, 59 бронированных машин: Шойгу и Патрушев доложили Путину об уничтожении техники Запада в ходе наступления ВСУ Украинские войска в период с 4 по 21 июня потеряли 13 танков и 59 боевых бронированных машин западного производства. Такие данные в...

В рамках контрбатарейной борьбы уничтожены две гаубицы Д-30, четыре расчёта 120 мм миномёта, пять боевых бронированных машин. Также расчётом переносного зенитного ракетного комплекса «Игла» сбит украинский беспилотник.

На Ямполовском, Торском участках и в районе Серебрянского лесничества вскрыто перемещение взводов 21-й, 42-й и 63-й механизированных бригад ВСУ на боевых бронемашинах, по ним был нанесён удар авиацией и артиллерией. Украинские войска понесли значительные потери личного состава и техники.

Кроме того, экипажи самолётов Су-34 группировки нанесли бомбовый удар по трём украинским опорным пунктам, а также месту временной дислокации в районах населённых пунктов Петровское и Терны.

«Запад»

Как сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский, на Купянском направлении экипаж бомбардировщика Су-34 нанёс ракетно-бомбовый удар по пункту временной дислокации 36-го отдельного стрелкового батальона в районе населённого пункта Колодезное.

При этом артиллеристы Западной группировки войск сорвали попытку подразделения 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ провести ротацию на передовых позициях в районе Берестового.

«В этом же районе была вскрыта и уничтожена миномётным огнём диверсионно-разведывательная группа противника. Потери составили до отделения живой силы, один военнослужащий был взят в плен», — добавил он.

Кроме того, уничтожено два миномётных расчёта ВСУ.