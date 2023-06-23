На Лисичанском направлении: артиллерия Южной группировки войск уничтожила склад боеприпасов ВСУ в ДНР
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На Лисичанском направлении подразделениями Южной группировки войск сорвана ротация личного состава на передовых позициях 241-й бригады территориальной обороны ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев. Вдобавок, авиацией нанесено поражение по местам скопления живой силы и боевой техники противника.
В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены САУ Krab польского производства в районе Ивановки, радиолокационная станция AN/TPQ производства США в районе Миньковки, 152 мм буксируемая гаубица 2А65 «Мста» неподалёку от села Острое и два миномёта близ Марьинки и Красногоровки.
«Артиллерией группировки уничтожен склад боеприпасов ВСУ в районе Щербиновки, пункт временной дислокации подразделения 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке», — добавил Астафьев.
- Артиллерия Южной группировки войск уничтожила склад боеприпасов ВСУ в ДНР
«Восток»
На Южно-Донецком направлении передовыми подразделениями группировки «Восток» в ходе воздушной разведки вскрыты позиции ВСУ в районе Новомихайловки, рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
По его словам, огнём артиллерии были уничтожены боевые бронированные машины, автомобильная техника и живая сила противника.
Также вскрыта и уничтожена украинская разведгруппа в районе совхоза «Октябрь». Расчётами ТОС «Солнцепёк» поражены скопления живой силы южнее Угледара. Авиацией уничтожены боевые бронемашины и поражены скопления живой силы в районах н.п. Новодонецкое и южней Великой Новосёлки.
«Командир взвода тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк» группировки лейтенант Михаил Яхомов выполнял боевую задачу по нанесению огневого поражения по наступающим силам противника в районе населённого пункта Новодонецкое. Проявляя мужество и профессионализм под непрекращающимся огневым воздействием противника, расчёт под командованием лейтенанта уничтожил две боевые бронированные машины и несколько десятков националистов. Понеся потери в живой силе и технике, боевики ВСУ отступили на исходные рубежи. Позиции российских войск были удержаны», — добавил Чехов.
На Запорожском направлении уничтожена разведгруппа ВСУ в районе Дорожнянки. В районе Пятихатки уничтожена живая сила украинских националистов.
Артиллерией уничтожена автомобильная техника с боеприпасами в районе Каменского, склад боеприпасов в Малой Токмачке и гаубица «Мста-Б» в Зализничном.
Расчётами ЗРК «Тор» сбит БПЛА «Фурия».
«Центр»
На Краснолиманском направлении экипажи тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк» группировки войск «Центр» уничтожили термобарическими снарядами шесть опорных пунктов ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
В рамках контрбатарейной борьбы уничтожены две гаубицы Д-30, четыре расчёта 120 мм миномёта, пять боевых бронированных машин. Также расчётом переносного зенитного ракетного комплекса «Игла» сбит украинский беспилотник.
На Ямполовском, Торском участках и в районе Серебрянского лесничества вскрыто перемещение взводов 21-й, 42-й и 63-й механизированных бригад ВСУ на боевых бронемашинах, по ним был нанесён удар авиацией и артиллерией. Украинские войска понесли значительные потери личного состава и техники.
Кроме того, экипажи самолётов Су-34 группировки нанесли бомбовый удар по трём украинским опорным пунктам, а также месту временной дислокации в районах населённых пунктов Петровское и Терны.
«Запад»
Как сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский, на Купянском направлении экипаж бомбардировщика Су-34 нанёс ракетно-бомбовый удар по пункту временной дислокации 36-го отдельного стрелкового батальона в районе населённого пункта Колодезное.
При этом артиллеристы Западной группировки войск сорвали попытку подразделения 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ провести ротацию на передовых позициях в районе Берестового.
«В этом же районе была вскрыта и уничтожена миномётным огнём диверсионно-разведывательная группа противника. Потери составили до отделения живой силы, один военнослужащий был взят в плен», — добавил он.
Кроме того, уничтожено два миномётных расчёта ВСУ.
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