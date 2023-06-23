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В Минобороны России заверили, что военные контролируют село Садовое и посёлок Урожайное

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Российские военные контролируют село Садовое в Токмакском районе Запорожской области и посёлок Урожайное в ДНР.

«Садовое находится полностью под контролем российских военнослужащих», — сообщает РИА Новости со ссылкой на видео Минобороны в распоряжении редакции.

Военнослужащий из группировки «Восток» также отметил, что населённый пункт Урожайное контролируется российской армией.

Российский командир отделения с позывным Фидель опроверг информацию о заходе ВСУ на указанные территории.

Ранее российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Щербиновкой.

Также ВС России пресекли ротацию ВСУ на передовой на Лисичанском направлении.

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