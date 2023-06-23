В Минобороны России заверили, что военные контролируют село Садовое и посёлок Урожайное
«Садовое находится полностью под контролем российских военнослужащих», — сообщает РИА Новости со ссылкой на видео Минобороны в распоряжении редакции.
Военнослужащий из группировки «Восток» также отметил, что населённый пункт Урожайное контролируется российской армией.
Российский командир отделения с позывным Фидель опроверг информацию о заходе ВСУ на указанные территории.
Ранее российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Щербиновкой.
Также ВС России пресекли ротацию ВСУ на передовой на Лисичанском направлении.