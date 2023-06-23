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Российские войска сорвали ротацию ВСУ на Лисичанском направлении

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ВС России пресекли ротацию ВСУ на передовой на Лисичанском направлении, заявил начальник пресс-центра группировки российской армии «Восток» Вадим Астафьев.

«Была сорвана ротация личного состава на передовых позициях 241-й бригады территориальной обороны ВСУ. Также на данном направлении авиацией группировки нанесено поражение местам скопления живой силы и боевой техники противника», — сказал он РИА Новости.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские ВКС сорвали наступление ВС Украины на Торском направлении.

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ три дня безуспешно атакуют на Краснолиманском направлении.

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