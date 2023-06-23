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Российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Щербиновкой

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Российские артиллеристы уничтожили в ДНР под Щербиновкой склад боеприпасов ВСУ, заявил начальник пресс-центра группировки Вооружённых сил России «Восток» Вадим Астафьев.

«Артиллерией группировки уничтожен склад боеприпасов ВСУ в районе Щербиновки, пункт временной дислокации подразделения 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, военнослужащие также уничтожили САУ Krab в районе Ивановки и РЛС AN/TPQ в районе Миньковки.

Ранее сообщалось, что ВС России пресекли ротацию ВСУ на передовой на Лисичанском направлении.

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские ВКС сорвали наступление ВС Украины на Торском направлении.

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