Украинские войска в период с 4 по 21 июня потеряли 13 танков и 59 боевых бронированных машин западного производства. Такие данные в ходе оперативного совещания Совета безопасности РФ Владимиру Путину сообщили министр обороны Сергей Шойгу и секретарь Совбеза Николай Патрушев. При этом, согласно данным Минобороны РФ, до конца 2023 года киевскому режиму из-за рубежа поставят порядка 120 танков Leopard и 31 танк Abrams, 740 боевых бронемашин западного производства, 273 единицы артиллерийских систем натовского калибра 155 мм. По словам Сергея Шойгу, российские военные не видят в этом «каких-либо угроз», учитывая потери ВСУ и слабую эффективность поставляемой Западом техники. Накануне Владимир Путин отмечал, что немецкие танки, французская колёсная бронетехника и американские бронемашины «горят за милую душу».

В ходе оперативного совещания Совета безопасности РФ, которое прошло под руководством президента Владимира Путина, министр обороны Сергей Шойгу и секретарь Совбеза Николай Патрушев доложили главе государства о данных по уничтоженной военной технике украинских войск в рамках наступления ВСУ в зоне проведения СВО.

Как сообщил глава Минобороны РФ, российские войска уничтожили 13 танков западного производства, тогда как всего киевскому режиму была поставлена 81 единица подобной техники. Кроме того, было уничтожено 18 из 109 боевых машин пехоты Bradley, поставленных США, а всего подверглись уничтожению 59 боевых бронированных машин западного производства.

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Секретарь Совбеза РФ добавил, что также в период с 4 по 21 июня были уничтожены 443 боевые бронированные машины, 279 орудий полевой артиллерии и миномётов, из них западных — 48. Вдобавок уничтожено 42 реактивные системы залпового огня, два зенитных ракетных комплекса, десять тактических истребителей, четыре вертолёта, 264 беспилотника, 424 единицы автомобильной техники.

«Фактически всё то, что было наработано Советским Союзом в своё время и в странах бывшего соцлагеря, — этот ресурс практически исчерпан, равно как и исчерпывается ресурс, который был у Украины», — пояснил Шойгу.

По его словам, противник, понеся столь существенные потери, снизил свою активность.

Наряду с этим он сообщил, что страны Запада планируют до конца 2023 года поставить киевскому режиму 250 танков, в том числе порядка 120 Leopard, 31 танк Abrams, 95 танков Т-72, 983 боевые бронированные машины, из них 740 единиц западного производства, 273 единицы артиллерийских систем калибра 155 мм.

«С учётом тех потерь, которые сейчас озвучил Николай Платонович, и того, что было до этого, мы на сегодняшний день понимаем, что то количество, которое будет поставлено в 2023 году и уже поставлено, существенным образом на ход боевых действий не повлияет. А если добавить к этому, что основная часть бронетехники, боевых бронированных машин — это прошлое, а где-то и позапрошлое поколение, имеющие, с одной стороны, слабые степени защиты и не ту эффективность, которую показывает современная техника, мы не видим здесь каких-либо угроз», — пояснил министр обороны РФ.

Сам Владимир Путин ещё накануне в интервью журналисту Павлу Зарубину отмечал, что подразделения ВС РФ успешно уничтожают немецкие танки, французскую колёсную бронетехнику и американские бронемашины, поставленные киевскому режиму.

«Горят за милую душу», — сказал президент России, говоря о западной военной технике.

Всего же, по данным Минобороны РФ, потери противника с начала проведения СВО составляют 444 самолёта, 240 вертолётов, 4740 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 278 танков и других боевых бронемашин, 1129 боевых машин РСЗО, 5193 орудия полевой артиллерии и миномётов, а также 11 110 единиц специальной военной автомобильной техники.

Наряду с этим в западных СМИ отмечают, что украинские военные легко расстаются с образцами вооружений, которые направляет Запад.

Так, в статье газеты Der Tagesspiegel говорится о том, что украинские солдаты оставили брошенными несколько западных военных машин, среди которых был танк Leopard 2A6 и американские боевые машины пехоты Bradley M2.

Ранее Минобороны РФ продемонстрировало кадры, на которых военнослужащие подразделений группировки «Восток» осматривают захваченные в бою немецкие танки Leopard и БМП Bradley производства США на Запорожском направлении.

«Некоторые боевые машины — с работающими двигателями, что говорит о скоротечности боя и бегстве экипажей боевых машин ВСУ из боеспособной техники», — подчёркивали в ведомстве.

Наряду с этим телеканал CNN со ссылкой на двух представителей западных стран и высокопоставленного представителя Пентагона указывает, что наступление ВСУ имеет не столь заметный успех, как ожидали западные союзники Киева, тогда как российские силы демонстрируют превышающую их ожидания компетентность.

Как заявил один из анонимных чиновников Запада, предпринимаемые войсками киевского режима действия не оправдывают ожиданий «ни по одному из направлений».