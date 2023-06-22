«Идёт всё планово»: Шойгу заявил, что формирование резервной армии ВС России завершится к концу июня

Формирование резервной армии Вооружённых сил России завершится к концу июня, сообщил Сергей Шойгу в ходе совещания постоянных членов Совета безопасности, которое провёл Владимир Путин. По словам министра обороны РФ, на военную службу по контракту поступили 114 тыс. человек и 52 тыс. добровольцев. Он также рассказал, что ВСУ за 16 дней наступления понесли существенные потери и сейчас занимаются перегруппировкой и перекомплектованием. Согласно данным секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, потери войск киевского режима с 4 июня превысили 13 тыс. человек. Кроме того, ВСУ лишились нескольких сотен единиц различной боевой техники, в частности 246 танков, из которых 13 западного производства.

В четверг, 22 июня, президент России Владимир Путин обсудил на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сообщил, что в период с начала наступления ВСУ — 4 июня по 21 июня — по информации, полученной от Минобороны, Пограничной службы ФСБ, департамента военной контрразведки ФСБ и Росгвардии, потери войск киевского режима уже превысили 13 тыс. человек.

Также российские войска уничтожили 246 танков, в том числе 13 западных, 595 боевых бронированных машин и бронеавтомобилей, в том числе 152 БМП, включая 59 единиц западного производства, 279 орудий полевой артиллерии и миномётов, из них 48 западных. Кроме того, подверглись уничтожению 42 реактивные системы залпового огня, два зенитных ракетных комплекса, десять тактических истребителей, четыре вертолёта, 264 беспилотника, 424 единицы автомобильной техники.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу подтвердил эти данные, подчеркнув, что в основном они взяты из радиоперехватов и докладов украинских командиров.

«После проведения в течение практически 16 суток активных боевых действий, понеся существенные потери, противник снизил активность. В настоящий момент занимается перегруппировкой и перекомплектованием войск. Собирает из разрозненных частей батальонов те силы, которые могли бы в дальнейшем вести наступление», — добавил он.

При этом, по его словам, у ВСУ сохраняются силы для ведения дальнейших наступательных действий, несмотря на утрату большого количества как техники, так и личного состава. «Конечно, идёт подготовка к дальнейшим наступательным действиям. С нашей стороны в том числе», — заметил Шойгу.

Владимир Путин, комментируя вышеперечисленное, подчеркнул, что всё это можно назвать предварительными данными, «потому что всё до конца на поле боя невозможно разглядеть, но в целом понятно».

«Из этого можно сделать вывод, что технику, конечно, можно поставить и дополнительно, а вот мобилизационный резерв безграничным не является. И похоже, западные союзники Украины действительно решили воевать с Россией до последнего украинца. Вместе с тем нужно исходить из того, что наступательный потенциал противника не исчерпан, ряд стратегических резервов пока не задействован, и прошу иметь это в виду при построении боевой работы: исходить нужно из реалий», — подчеркнул президент России.

Кроме того, Сергей Шойгу сообщил, что западные страны планируют поставить украинской армии в 2023 году 250 танков, в том числе 120 Leopard, 31 Abrams и «остатки, которые насобирали по всему миру», в частности 95 танков Т-72. Также киевский режим до конца 2023 года может получить 983 единицы БМП, из них 740 западного производства, 273 единицы артиллерийских систем.

«С учётом тех потерь, которые сейчас озвучил Николай Платонович, и того, что было до этого, мы на сегодняшний день понимаем, что то количество, которое будет поставлено в 2023 году и уже поставлено, — оно существенным образом на ход боевых действий не повлияет. А если добавить к этому, что основная часть бронетехники, боевых бронированных машин — это прошлое, а где-то и позапрошлое поколение, имеющее, с одной стороны, слабые степени защиты и не ту эффективность, которую показывает современная техника, мы не видим здесь каких-либо угроз», — заявил министр обороны РФ.

Говоря о российских военных, он указал на «высочайшую мотивацию» добровольцев, поступивших на службу в ВС РФ. По его данным, в российские войска уже набрано 114 тыс. контрактников, в среднем 1336 человек в сутки, и 52 тыс. добровольцев.

«Формируем резервы в составе армейского корпуса, армии. Плюс к этому пять полков — в 1-ю и 20-ю армии танковые. Там идёт всё планово, фактически к концу июня завершим формирование резервной армии. И в ближайшее время завершим формирование армейского корпуса. Пять полков сформированы уже более чем на 60% — в данном случае я говорю и о личном составе, и о технике», — добавил Шойгу, отметив, что в эти соединения уже поставлено 3786 единиц техники.