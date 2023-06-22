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Шойгу: количество поставленного ВСУ оружия в 2023 году существенно не повлияет на ситуацию

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что количество поставленного Киеву вооружения в 2023 году существенно не повлияет на ситуацию в зоне боевых действий.

Об этом он сказал в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы на сегодняшний день понимаем, что то количество, которое будет поставлено в 2023 году и уже поставлено, — оно существенным образом на ход боевых действий не повлияет», — сказал министр.

Ранее Путин заявил, что Украина в ходе специальной военной операции скоро перестанет использовать свою технику.

До этого сообщалось, что Соединённые Штаты, Нидерланды, Британия и Дания совместно передадут Украине сотни ракет ПВО малой и средней дальности.

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