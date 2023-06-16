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Путин: скоро Украина перестанет вообще использовать свою технику

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Украина в ходе специальной военной операции скоро перестанет использовать свою технику, заявил президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ.

«Скоро Украина перестанет вообще использовать свою собственную технику, ничего не остаётся. Всё, на чём они воюют, всё, что используют, это извне приносят», — заявил он.

По его словам, так много не навоюешь.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты, Нидерланды, Британия и Дания совместно передадут Украине сотни ракет ПВО малой и средней дальности.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что конфликт на Украине является «марафоном, а не спринтом».

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