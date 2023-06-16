Путин: скоро Украина перестанет вообще использовать свою технику
«Скоро Украина перестанет вообще использовать свою собственную технику, ничего не остаётся. Всё, на чём они воюют, всё, что используют, это извне приносят», — заявил он.
По его словам, так много не навоюешь.
Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты, Нидерланды, Британия и Дания совместно передадут Украине сотни ракет ПВО малой и средней дальности.
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что конфликт на Украине является «марафоном, а не спринтом».