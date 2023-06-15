США, Нидерланды, Британия и Дания совместно передадут Украине сотни ракет ПВО

Соединённые Штаты, Нидерланды, Британия и Дания совместно передадут Украине сотни ракет ПВО малой и средней дальности. Об этом сообщили в пресс-службе британского правительства.

«Министерства обороны Дании, Нидерландов, Великобритании и США сегодня объявили о том, что они объединяют свои усилия для поставки высокоприоритетного оборудования противовоздушной обороны на Украину», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что стороны передадут Киеву сотни ракет ПВО малой и средней дальности и сопряжённые с ними системы.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что конфликт на Украине является «марафоном, а не спринтом».

Он заверил, что Соединённые Штаты будут поддерживать Киев в течение длительного времени.