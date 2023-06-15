Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

США, Нидерланды, Британия и Дания совместно передадут Украине сотни ракет ПВО

Короткая ссылка
Соединённые Штаты, Нидерланды, Британия и Дания совместно передадут Украине сотни ракет ПВО малой и средней дальности. Об этом сообщили в пресс-службе британского правительства.
США, Нидерланды, Британия и Дания совместно передадут Украине сотни ракет ПВО
  • AP
  • © Libkos

«Министерства обороны Дании, Нидерландов, Великобритании и США сегодня объявили о том, что они объединяют свои усилия для поставки высокоприоритетного оборудования противовоздушной обороны на Украину», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что стороны передадут Киеву сотни ракет ПВО малой и средней дальности и сопряжённые с ними системы.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что конфликт на Украине является «марафоном, а не спринтом».

Он заверил, что Соединённые Штаты будут поддерживать Киев в течение длительного времени.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить