США, Нидерланды, Британия и Дания совместно передадут Украине сотни ракет ПВО
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«Министерства обороны Дании, Нидерландов, Великобритании и США сегодня объявили о том, что они объединяют свои усилия для поставки высокоприоритетного оборудования противовоздушной обороны на Украину», — приводит РИА Новости заявление.
Отмечается, что стороны передадут Киеву сотни ракет ПВО малой и средней дальности и сопряжённые с ними системы.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что конфликт на Украине является «марафоном, а не спринтом».
Он заверил, что Соединённые Штаты будут поддерживать Киев в течение длительного времени.