Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Глава Пентагона назвал конфликт на Украине марафоном и пообещал длительную поддержку ВСУ

Короткая ссылка
Конфликт на Украине является «марафоном, а не спринтом», утверждает глава Пентагона Ллойд Остин. Он заверил, что Соединенные Штаты будут поддерживать Киев в течение длительного времени.
Глава Пентагона назвал конфликт на Украине марафоном и пообещал длительную поддержку ВСУ
  • AP
  • © Libkos

Об этом он сказал на встрече глав оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе.

«Конфликт на Украине — это марафон, не спринт. Мы продолжим помогать Украине
в течение длительного времени», — цитирует Остина ТАСС.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что Запад намерен максимально расширять поддержку контрнаступления Украины и оказывать Киеву долгосрочную помощь.

Газета The New York Times писала, что американская администрация намерена предложить Киеву израильскую модель сотрудничества, которая при этом не предусматривает вступление Украины в НАТО.  

Как утверждалось, идея состоит в том, чтобы «убедить Владимира Путина, что поток оружия в Киев не прекратится».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить