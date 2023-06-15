Глава Пентагона назвал конфликт на Украине марафоном и пообещал длительную поддержку ВСУ
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Об этом он сказал на встрече глав оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе.
«Конфликт на Украине — это марафон, не спринт. Мы продолжим помогать Украине
в течение длительного времени», — цитирует Остина ТАСС.
Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что Запад намерен максимально расширять поддержку контрнаступления Украины и оказывать Киеву долгосрочную помощь.
Газета The New York Times писала, что американская администрация намерена предложить Киеву израильскую модель сотрудничества, которая при этом не предусматривает вступление Украины в НАТО.
Как утверждалось, идея состоит в том, чтобы «убедить Владимира Путина, что поток оружия в Киев не прекратится».