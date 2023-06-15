Глава Пентагона назвал конфликт на Украине марафоном и пообещал длительную поддержку ВСУ

Конфликт на Украине является «марафоном, а не спринтом», утверждает глава Пентагона Ллойд Остин. Он заверил, что Соединенные Штаты будут поддерживать Киев в течение длительного времени.

Об этом он сказал на встрече глав оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе.

«Конфликт на Украине — это марафон, не спринт. Мы продолжим помогать Украине

в течение длительного времени», — цитирует Остина ТАСС.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что Запад намерен максимально расширять поддержку контрнаступления Украины и оказывать Киеву долгосрочную помощь.

Газета The New York Times писала, что американская администрация намерена предложить Киеву израильскую модель сотрудничества, которая при этом не предусматривает вступление Украины в НАТО.

Как утверждалось, идея состоит в том, чтобы «убедить Владимира Путина, что поток оружия в Киев не прекратится».