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NYT: администрация Байдена может предложить Киеву сотрудничество по израильской модели

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Американская администрация намерена предложить Киеву израильскую модель сотрудничества, которая при этом не предусматривает вступление Украины в НАТО, пишет The New York Times со ссылкой на источник в Белом доме.
NYT: администрация Байдена может предложить Киеву сотрудничество по израильской модели
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«Помощники господина Байдена говорят членам Конгресса, что хотят перейти к чему-то похожему на то, что они называют «израильской моделью», предусматривающей десятилетние обязательства по обеспечению безопасности», — сообщает издание.

Как утверждается, идея состоит в том, чтобы «убедить Владимира Путина, что поток оружия в Киев не прекратится».

Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес отмечал, что присоединение Украины к Североатлантическому альянсу не произойдёт в ближайшее время.

Президент Украины Владимир Зеленский также признал, что надежды на вступление страны в НАТО становятся всё отдалённее.

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