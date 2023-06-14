NYT: администрация Байдена может предложить Киеву сотрудничество по израильской модели
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«Помощники господина Байдена говорят членам Конгресса, что хотят перейти к чему-то похожему на то, что они называют «израильской моделью», предусматривающей десятилетние обязательства по обеспечению безопасности», — сообщает издание.
Как утверждается, идея состоит в том, чтобы «убедить Владимира Путина, что поток оружия в Киев не прекратится».
Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес отмечал, что присоединение Украины к Североатлантическому альянсу не произойдёт в ближайшее время.
Президент Украины Владимир Зеленский также признал, что надежды на вступление страны в НАТО становятся всё отдалённее.