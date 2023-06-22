«Варварский акт»: в Херсонской области сообщили об ударах ВСУ по мостам на границе с Крымом

В ночь на 22 июня ВСУ нанесли удар по мостам, соединяющим Херсонскую область с Крымом, сообщил врио губернатора Херсонской области. Владимир Сальдо заявил, что киевский режим осуществил этот варварский акт утром 22 июня — в день начала Великой Отечественной войны. По данным СМИ, на месте удара обнаружены осколки ракет Storm Shadow. Как отметил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков, действия киевского режима не нарушат транспортную логистику между регионами.

Вооружённые формирования Украины нанесли ракетный удар по мостам на границе между Херсонской областью и Крымом.

«Повреждение ракетами мостов, что соединяют Крым и Херсонскую область, — очередное совершенно бессмысленное действие, осуществлённое киевским режимом по указке из Лондона. На ходе спецоперации это никак не отразится — есть другие сухопутные пути в Крым», — написал в своём Telegram-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Он также отметил, что киевский режим осуществил этот варварский акт утром 22 июня — в день начала Великой Отечественной войны: «Они как будто специально показывают свою историческую преемственность с нацистской Германией. Но и конец у них будет одинаковый».

Согласно предварительной оценке, ВСУ использовали поставленные Великобританией ракеты Storm Shadow, в результате обстрела никто не пострадал. Эту информацию подтвердили в РИА Новости, опубликовав кадры осколков.

«Хочу успокоить граждан: сообщение с Крымом продолжается — есть другие пути, пусть и немного более длинные. Цены на продукты питания, если кто-то попробует их поднять, будут регулироваться. Все проблемы будут решены. Уже сейчас правительство Российской Федерации принимает меры к ликвидации повреждений мостовых переходов», — добавил он.

О ночном ударе по Чонгарскому мосту также сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, подтвердив отсутствие жертв среди населения. «На данный момент взрывотехники проводят экспертизу для оценки типа боеприпаса. Профильные службы приступили к обследованию дорожного полотна», — сказал Аксёнов.

© Официальный Telegram-канал врио губернатора Херсонской области

При этом советник главы республики по информационной политике Олег Крючков напомнил, что Крым с Херсонской областью соединяют три пункта пропуска. Он отметил, что сбой в работе одного из них не может кардинально нарушить транспортную логистику сухопутного коридора.

«Пока идёт обследование конструкций Чонгарского моста, просим выбирать для поездок в Запорожскую и Херсонскую области маршрут через город Армянск», — пояснил он.

Напомним, что ранее в этом месяце ракетные удары со стороны ВСУ по Херсонской области привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. В связи с этим в ночь на 6 июня начался неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища.

Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами отмечал, что украинская сторона давно стремилась разрушить плотину: «Они целенаправленно «Хаймерсами» били многократно по Каховской ГЭС — вот в чём всё дело».

В зоне подтопления оказались тысячи домов. В связи с произошедшим в Херсонской области ввели режим чрезвычайной ситуации и организовали эвакуацию людей из пострадавших населённых пунктов. К 18 июня активная фаза наводнения завершилась.

По последним данным, в результате ЧП погибли 46 человек, 121 человек пострадал.

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Шойгу пообещал ответные удары в случае атаки на РФ западных ракет

20 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что украинские военные готовят удары ракетами Storm Shadow и реактивными системами залпового огня HIMARS по территории России, в частности по Крыму.

«Применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт и повлечёт незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины», — сказал он во вступительном слове на заседании коллегии Минобороны России.

Напомним, что 11 мая глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, выступая перед членами палаты общин британского парламента, сообщил, что Лондон поставил киевскому режиму крылатые ракеты Storm Shadow большой дальности, которые производятся компанией MBDA Missile Systems.

На следующий день боевые самолёты ВСУ впервые задействовали это вооружение для удара по предприятию полимерных изделий «Полипак» и мясоперерабатывающему комбинату «Милам» в Луганске. Как отмечали в Минобороны РФ, это произошло «вопреки заявлениям Лондона, что данные вооружения не будут применяться по гражданским объектам».

Позднее в Минобороны РФ неоднократно сообщали, что российские средства ПВО сбивали ракеты Storm Shadow в зоне проведения СВО. Только в мае было перехвачено 29 подобных боеприпасов.