Сальдо: обстреляны мосты на административной границе между Херсонской областью и Крымом
Об этом сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.
«Преступный киевский режим совершил варварский обстрел гражданских объектов — мостов на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара», — написал Сальдо в Telegram.
По его словам, ВСУ обстреливали мост английскими ракетами Storm Shadow.
В результате обстрела на мостах повреждено дорожное покрытие, никто не пострадал.
Ранее стало известно, что два человека погибли в результате обстрела Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ.