Сальдо: обстреляны мосты на административной границе между Херсонской областью и Крымом

ВСУ нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара.

Об этом сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

«Преступный киевский режим совершил варварский обстрел гражданских объектов — мостов на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара», — написал Сальдо в Telegram.

По его словам, ВСУ обстреливали мост английскими ракетами Storm Shadow.

В результате обстрела на мостах повреждено дорожное покрытие, никто не пострадал.

Ранее стало известно, что два человека погибли в результате обстрела Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ.