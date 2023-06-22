Крючков: обстрел Чонгарского моста не сможет в корне нарушить логистику коридора в Крым
- РИА Новости
Об этом сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
Он заявил, что Крым с Херсонской областью соединяют три пункта пропуска.
«Сбой в работе одного из них не может кардинально нарушить транспортную логистику сухопутного транспортного коридора», — написал Крючков в Telegram.
Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара.