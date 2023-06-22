Крючков: обстрел Чонгарского моста не сможет в корне нарушить логистику коридора в Крым

Обстрел Чонгарского моста на границе между Крымом и Херсонской областью не сможет кардинально нарушить логистику транспортного сухопутного коридора.

Об этом сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

Он заявил, что Крым с Херсонской областью соединяют три пункта пропуска.

«Сбой в работе одного из них не может кардинально нарушить транспортную логистику сухопутного транспортного коридора», — написал Крючков в Telegram.

Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара.