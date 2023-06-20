Экипажи вертолётов Ка-52, Ми-28 и штурмовиков Су-25 группировки «Запад» нанесли десять авиаударов по пунктам временной дислокации ВСУ, а также скоплению живой силы, вооружению, по военной и специальной технике. Об этом заявили в пресс-центре группировки «Запад». На других направлениях СВО российские военные ударами авиации помешали попыткам ВСУ атаковать позиции ВС РФ.

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что за минувшие сутки авиация нанесла серию ударов по позициям ВСУ на Купянском направлении.

«Экипажи ударных вертолётов Ка-52, Ми-28 и штурмовиков Су-25 группировки войск «Запад» нанесли десять авиационных ударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению, военной и специальной технике из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны», — сказал он.

Кроме того, в полосе обороны 6-й общевойсковой армии в районе населённого пункта Фиголевка расчёты миномётов большой мощности «Тюльпан» и 120-мм миномётов «Сани» уничтожили до отделения ВСУ.

Зыбинский также рассказал, что в ходе контрбатарейной борьбы в районе н. п. Песчаное расчёт САУ «Мста-С» уничтожил буксируемое орудие противника 2А65, а в районе н. п. Берестовое расчёт «Гиацинта-Б» поразил миномётный расчёт противника.

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский

Как рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, на Краснолиманском направлении экипажи тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк» подразделения радиационной, химической и биологической защиты уничтожили опорный пункт противника, применив термобарические снаряды.

Кроме того, Савчук сообщил, что в районе н. п. Торское и Серебрянского лесничества подразделения противника при поддержке боевых машин пехоты 63-й и 42-й механизированных бригад ВСУ предприняли попытку атаки позиций российских войск.

«В результате авиационного удара вертолётов Ка-52 и Ми-35, а также при поддержке артиллерии группировки войск «Центр» противник понёс значительные потери в личном составе и технике», — сказал Савчук.

По словам начальника пресс-центра группировки «Восток» Олега Чехова, военнослужащие отразили атаку противника численностью до пехотного взвода в районе восточнее Левадного. В результате уничтожены боевые бронированные машины и живая сила ВСУ.

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Кроме того, силами армейской авиации уничтожены боевые бронированные машины, а также поражены более десятка мест скопления боевиков в районе Новодонецкого и Макаровки.

В ходе контрбатарейной борьбы огнём самоходных артиллерийских орудий «Гиацинт» уничтожена гаубица ВСУ в районе Великой Новосёлки.

По словам Чехова, на Запорожском направлении средствами воздушной разведки вскрыты и впоследствии уничтожены две разведгруппы противника в районе между н. п. Решетиловская и Дорожнянка.

Наряду с этим пресечена попытка проведения противником разведки боем в районе Мирного.

«Понеся потери в живой силе, противник отступил», — отметил глава пресс-центра «Востока».

Помимо прочего, огнём гаубичной артиллерии уничтожен миномётный расчёт в районе Дорожнянки, а авиация поразила скопление националистов в районе Левадного. Системы «Град» уничтожили склад боеприпасов в районе Орехова. Кроме того, расчёт зенитно-ракетного комплекса «Тор» сбил беспилотники типа «Фурия» и «Валькирия».

Как рассказал глава пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев, российские военные успешно противостоят попыткам штурмовых групп ВСУ атаковать первую линию обороны в районе н. п. Раздоловка, Весёлое, Спорное и Белогоровка.

«Противник несёт существенные потери в живой силе, вооружении и боевой технике», — отметил Астафьев.

Он также рассказал, что артиллерийские подразделения в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили два миномётных расчёта с орудиями в районе н. п. Ступочки и Богдановка.

Наряду с этим экипажи огнемётных систем «Солнцепёк» поразили скопление живой силы противника в районе Берховки, а также четыре взводных опорных пункта 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Авдеевки.