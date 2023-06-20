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Экипаж танка Т-90М «Прорыв» отбил штурм трёх танков ВСУ на Краснолиманском направлении

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В Минобороны России заявили, что экипаж российского танка Т-90М «Прорыв» успешно отбил штурм трёх танков украинских боевиков на Краснолиманском направлении.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство, командовал экипажем старший лейтенант ЦВО с позывным Жених. За проявленное мужество и героизм офицера наградили орденом Мужества.

В Минобороны подчеркнули, что танк под командованием российского офицера множество раз принимал участие в разгроме опорных пунктов украинских боевиков, выполняя обходной манёвр.

«В одном из боёв его экипаж одновременно противостоял трём танкам противника, в котором Жених был ранен, но продолжил вести бой. Вдобавок к этому танкисты взяли в плен брошенных своими же командирами на поле боя националистов», — говорится в заявлении.

Оборонное ведомство также опубликовало видео, в котором Жених рассказал о работе своего подразделения и его собственном зачислении в него. 

«Сюда, когда приехали, мы видели, кого именно защищали — бабушек, детей. Поэтому никакого страха не было. Мы постоянно идём вперед — этим и отличается подразделение», — отметил офицер.

Он уточнил, что во время боя его экипаж уничтожил один танк боевиков, при этом две другие боевые машины противника отступили.

Ранее Министерство обороны России в своём Telegram-канале опубликовало видео, на котором показан подлёт дрона-камикадзе к танку украинской армии западного производства.

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