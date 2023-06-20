МО: самолёты и вертолёты ВС России нанесли на Купянском направлении десять ударов по ВСУ

Самолёты и вертолёты группировки ВС России «Запад» нанесли десять ударов по позициям, живой силе и скоплениям техники украинской армии на Купянском направлении.

Об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

Он рассказал, что экипажи ударных вертолётов Ка-52, Ми-28, штурмовиков Су-25 нанесли десять авиационных ударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению, военной и специальной технике из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны ВС Украины.

Кроме того, российские разведчики сняли на видео на Авдеевском направлении уничтоженную бронетехнику ВС Украины производства стран НАТО.