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МО: самолёты и вертолёты ВС России нанесли на Купянском направлении десять ударов по ВСУ

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Самолёты и вертолёты группировки ВС России «Запад» нанесли десять ударов по позициям, живой силе и скоплениям техники украинской армии на Купянском направлении.

Об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

Он рассказал, что экипажи ударных вертолётов Ка-52, Ми-28, штурмовиков Су-25 нанесли десять авиационных ударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению, военной и специальной технике из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны ВС Украины.

Кроме того, российские разведчики сняли на видео на Авдеевском направлении уничтоженную бронетехнику ВС Украины производства стран НАТО.

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