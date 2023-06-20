Минобороны: разведчики ВС России сняли на видео уничтоженную технику ВСУ

Российские разведчики сняли на видео на Авдеевском направлении уничтоженную бронетехнику ВС Украины производства стран НАТО.

Об этом, как пишет РИА Новости, сообщил офицер группировки «Юг» с позывным Хохол.

По его словам, на видео — американская БМП M2 Bradley и несколько бронетранспортёров.

«Это подбитая нашими бронебойщиками, а также подорвавшаяся на наших минных заграждениях на Авдеевском направлении бронированная натовская военная техника», — рассказал офицер.

Кроме того, в Министерстве обороны России сообщили, что один из штурмовиков Су-25 ВКС России в ходе выполнения задач СВО совершил уже более 230 боевых вылетов на поражение ВСУ.