Минобороны: разведчики ВС России сняли на видео уничтоженную технику ВСУ
Об этом, как пишет РИА Новости, сообщил офицер группировки «Юг» с позывным Хохол.
По его словам, на видео — американская БМП M2 Bradley и несколько бронетранспортёров.
«Это подбитая нашими бронебойщиками, а также подорвавшаяся на наших минных заграждениях на Авдеевском направлении бронированная натовская военная техника», — рассказал офицер.
Кроме того, в Министерстве обороны России сообщили, что один из штурмовиков Су-25 ВКС России в ходе выполнения задач СВО совершил уже более 230 боевых вылетов на поражение ВСУ.