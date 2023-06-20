Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Минобороны: разведчики ВС России сняли на видео уничтоженную технику ВСУ

Короткая ссылка
Российские разведчики сняли на видео на Авдеевском направлении уничтоженную бронетехнику ВС Украины производства стран НАТО.

Об этом, как пишет РИА Новости, сообщил офицер группировки «Юг» с позывным Хохол.

По его словам, на видео — американская БМП M2 Bradley и несколько бронетранспортёров.

«Это подбитая нашими бронебойщиками, а также подорвавшаяся на наших минных заграждениях на Авдеевском направлении бронированная натовская военная техника», — рассказал офицер.

Кроме того, в Министерстве обороны России сообщили, что один из штурмовиков Су-25 ВКС России в ходе выполнения задач СВО совершил уже более 230 боевых вылетов на поражение ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить