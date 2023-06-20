Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Минобороны: танковые экипажи ЦВО уничтожили на Краснолиманском направлении пункт ВСУ

Короткая ссылка
Танковые экипажи Центрального военного округа уничтожили опорный пункт ВС Украины на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны России.

Об этом пишет РИА Новости.

«Военнослужащие таковых экипажей мотострелкового соединения Центрального военного округа уничтожили опорный пункт и личный состав противника на Краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции», — заявили в ведомстве.

17 июня начальник пресс-центра «Южной» группировки ВС России Вадим Астафьев заявил, что российская военная авиация нанесла удары по опорным пунктам и скоплениям техники ВСУ на Соледаро-Артёмовском, Александро-Калиновском и Авдеевском направлениях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить