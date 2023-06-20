Минобороны: танковые экипажи ЦВО уничтожили на Краснолиманском направлении пункт ВСУ

Танковые экипажи Центрального военного округа уничтожили опорный пункт ВС Украины на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны России.

Об этом пишет РИА Новости.

«Военнослужащие таковых экипажей мотострелкового соединения Центрального военного округа уничтожили опорный пункт и личный состав противника на Краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции», — заявили в ведомстве.

17 июня начальник пресс-центра «Южной» группировки ВС России Вадим Астафьев заявил, что российская военная авиация нанесла удары по опорным пунктам и скоплениям техники ВСУ на Соледаро-Артёмовском, Александро-Калиновском и Авдеевском направлениях.