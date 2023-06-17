Авиация группировки «Юг» разбомбила опорные пункты и технику ВСУ на трёх направлениях
Об этом информирует РИА Новости.
«Авиация группировки нанесла ракетно-бомбовые удары по опорным пунктам и скоплениям вооружения и военной техники противника», — сказал Астафьев.
Он также отметил, что артиллеристы группировки уничтожили 122-миллиметровую самоходную гаубицу 2С1 «Гвоздика» и миномёты противника.
Ранее МО России сообщило о безуспешных попытках наступления ВСУ на двух направлениях СВО.
Также сообщалось, что за прошедшие сутки на Краснолиманском направлении уничтожено до 65 украинских военных.