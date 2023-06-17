Авиация группировки «Юг» разбомбила опорные пункты и технику ВСУ на трёх направлениях

Начальник пресс-центра «Южной» группировки ВС России Вадим Астафьев заявил, что российская военная авиация нанесла удары по опорным пунктам и скоплениям техники ВСУ на Соледаро-Артёмовском, Александро-Калиновском и Авдеевском направлениях.

Об этом информирует РИА Новости.

«Авиация группировки нанесла ракетно-бомбовые удары по опорным пунктам и скоплениям вооружения и военной техники противника», — сказал Астафьев.

Он также отметил, что артиллеристы группировки уничтожили 122-миллиметровую самоходную гаубицу 2С1 «Гвоздика» и миномёты противника.

Ранее МО России сообщило о безуспешных попытках наступления ВСУ на двух направлениях СВО.

Также сообщалось, что за прошедшие сутки на Краснолиманском направлении уничтожено до 65 украинских военных.