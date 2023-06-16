«Продолжали нести значительные потери»: МО РФ сообщило о безуспешных попытках наступления ВСУ на двух направлениях СВО

Вооружённые формирования Украины продолжают предпринимать безуспешные попытки ведения наступательных действий на Южно-Донецком и Донецком направлениях. При этом в Минобороны РФ сообщили, что подразделения ВСУ несут значительные потери. Так, при отражении пяти атак украинских войск на Времевском выступе уничтожены более 200 солдат ВСУ, пять танков, семь БМП, пять боевых бронемашин, четыре автомобиля, а также две миномётные батареи. При этом на Донецком направлении потери противника составили до 215 украинских солдат, три боевые бронемашины, пять автомобилей, а также две гаубицы Д-20. Кроме того, был уничтожен склад боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны.

Подразделения ВСУ продолжают нести значительные потери в ходе безуспешных попыток ведения наступательных действий на Южно-Донецком и Донецком направлениях, сообщили в Минобороны РФ.

Так, на Времевском выступе подразделениями группировки войск «Восток» отражено пять атак подразделений ВСУ в направлении н.п. Ровнополь и Урожайное (ДНР). Ударами авиации и огнём артиллерии уничтожены более 200 украинских военнослужащих, пять танков, семь боевых машин пехоты, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, а также две миномётные батареи.

На Донецком направлении бойцы Южной группировки войск отразили пять атак противника в районах населённых пунктов Первомайское, Петровское и Старомихайловка (ДНР). Уничтожению подверглись до 215 украинских солдат, три боевые бронемашины, пять автомобилей, а также две гаубицы Д-20.

Кроме того, уничтожен склад боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны возле Новгородского (ДНР).

В сводке МО РФ также сообщается, что на Купянском направлении авиация, артиллерия и подразделения Западной группировки войск пресекли деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп в районе населённого пункта Новосёловское (ЛНР). За сутки уничтожены до 45 бойцов ВСУ, две боевые бронемашины, три автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США.

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На Краснолиманском направлении ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах н.п. Невское и Червоная Диброва (ЛНР), а также в Серебрянском лесничестве. Потери украинских войск составили до 65 солдат, два бронетранспортёра, два пикапа, самоходную артиллерийскую установку «Акация», а также гаубицу Д-30.

На Херсонском направлении уничтожены до 30 украинских военнослужащих, пять автомобилей, гаубица «Мста-Б», а также артиллерийская система М777 производства США.

Также в Минобороны РФ сообщили, что авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили 96 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 104 районах.

При этом средствами противовоздушной обороны ВКС России перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, уничтожено 22 украинских беспилотных летательных аппарата в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

Ранее в Минобороны РФ отчитались о специальных выплатах военнослужащим Вооружённых сил РФ, положенных за личное уничтожение или захват военной техники ВСУ. По данным ведомства, в 2022 году денежное вознаграждение было начислено 7064 военным, в период с 1 января по 31 мая 2023 года — 3193 военным.

Обезвреживание фугаса в ЛНР

Военнослужащие отряда специального назначения Росгвардии обнаружили в ЛНР замаскированную позицию ВСУ, сектор наблюдения которой выходил на участок оживлённой трассы между населёнными пунктами.

«В ходе осмотра позиции обнаружен индивидуальный рацион питания иностранного производства и форменное обмундирование вооружённых сил Украины. Особое внимание росгвардейцев привлекли концы провода, уходящие в сторону трассы. Разведчик-сапёр установил, что провода проложены под дорожное полотно, а минно-разыскная собака по кличке Айша обозначила наличие взрывчатых веществ», — говорится в сообщении.

Было установлено, что находкой оказался подготовленный для подрыва фугас большой мощности, который включал в себя 40 25-килограммовых герметичных полиэтиленовых мешков, предположительно содержавших аммонит, 25-килограммовый деревянный ящик с тротилом и электродетонатор.

«С соблюдением всех мер безопасности сапёры обезвредили опасную находку, а составные части СВУ передали коллегам из экспертно-криминалистического центра», — указали в пресс-службе Росгвардии.