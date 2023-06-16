«Продолжали нести значительные потери»: МО РФ сообщило о безуспешных попытках наступления ВСУ на двух направлениях СВО
- РИА Новости
- © Константин Михальчевский
Подразделения ВСУ продолжают нести значительные потери в ходе безуспешных попыток ведения наступательных действий на Южно-Донецком и Донецком направлениях, сообщили в Минобороны РФ.
Так, на Времевском выступе подразделениями группировки войск «Восток» отражено пять атак подразделений ВСУ в направлении н.п. Ровнополь и Урожайное (ДНР). Ударами авиации и огнём артиллерии уничтожены более 200 украинских военнослужащих, пять танков, семь боевых машин пехоты, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, а также две миномётные батареи.
На Донецком направлении бойцы Южной группировки войск отразили пять атак противника в районах населённых пунктов Первомайское, Петровское и Старомихайловка (ДНР). Уничтожению подверглись до 215 украинских солдат, три боевые бронемашины, пять автомобилей, а также две гаубицы Д-20.
Кроме того, уничтожен склад боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны возле Новгородского (ДНР).
В сводке МО РФ также сообщается, что на Купянском направлении авиация, артиллерия и подразделения Западной группировки войск пресекли деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп в районе населённого пункта Новосёловское (ЛНР). За сутки уничтожены до 45 бойцов ВСУ, две боевые бронемашины, три автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США.
На Краснолиманском направлении ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах н.п. Невское и Червоная Диброва (ЛНР), а также в Серебрянском лесничестве. Потери украинских войск составили до 65 солдат, два бронетранспортёра, два пикапа, самоходную артиллерийскую установку «Акация», а также гаубицу Д-30.
На Херсонском направлении уничтожены до 30 украинских военнослужащих, пять автомобилей, гаубица «Мста-Б», а также артиллерийская система М777 производства США.
Также в Минобороны РФ сообщили, что авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили 96 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 104 районах.
При этом средствами противовоздушной обороны ВКС России перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, уничтожено 22 украинских беспилотных летательных аппарата в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.
Ранее в Минобороны РФ отчитались о специальных выплатах военнослужащим Вооружённых сил РФ, положенных за личное уничтожение или захват военной техники ВСУ. По данным ведомства, в 2022 году денежное вознаграждение было начислено 7064 военным, в период с 1 января по 31 мая 2023 года — 3193 военным.
Обезвреживание фугаса в ЛНР
Военнослужащие отряда специального назначения Росгвардии обнаружили в ЛНР замаскированную позицию ВСУ, сектор наблюдения которой выходил на участок оживлённой трассы между населёнными пунктами.
«В ходе осмотра позиции обнаружен индивидуальный рацион питания иностранного производства и форменное обмундирование вооружённых сил Украины. Особое внимание росгвардейцев привлекли концы провода, уходящие в сторону трассы. Разведчик-сапёр установил, что провода проложены под дорожное полотно, а минно-разыскная собака по кличке Айша обозначила наличие взрывчатых веществ», — говорится в сообщении.
Было установлено, что находкой оказался подготовленный для подрыва фугас большой мощности, который включал в себя 40 25-килограммовых герметичных полиэтиленовых мешков, предположительно содержавших аммонит, 25-килограммовый деревянный ящик с тротилом и электродетонатор.
«С соблюдением всех мер безопасности сапёры обезвредили опасную находку, а составные части СВУ передали коллегам из экспертно-криминалистического центра», — указали в пресс-службе Росгвардии.
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