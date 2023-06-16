С начала СВО: более 10 тыс. военнослужащих РФ получили выплаты за уничтожение или захват техники ВСУ

С начала проведения специальной военной операции выплаты за уничтожение или захват военной техники ВСУ получили более 10 тыс. военнослужащих ВС РФ. По данным Минобороны, в 2022 году денежное вознаграждение было начислено 7 064 военным, в период с 1 января по 31 мая 2023 — 3 193 военным. Кроме того, в настоящее время оформляются выплаты за уничтожение немецких танков Leopard, а также боевых бронемашин производства США и других стран НАТО в ходе боевых действий на Запорожском и Южно-Донецком направлениях.

Министерство обороны РФ отчиталось о специальных выплатах военнослужащим Вооружённых сил РФ, положенных за личное уничтожение или захват военной техники ВСУ. Как сообщил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, денежное вознаграждение с начала СВО получили более 10 тыс. российских военных.

«В 2022 году за личное уничтожение 11 586 единиц украинской военной техники и вооружения соответствующие выплаты получили 7064 российских военнослужащих. В период с 1 января по 31 мая текущего года за лично уничтоженные 4415 единиц украинской и западной военной техники получили выплаты 3193 российских военнослужащих», — сказал он.

По его словам, выплаты производятся на основании приказов командиров воинских частей и перечисляются на личные финансовые счета военнослужащих. При этом отсутствуют какие-либо ограничения на получение выплат военнослужащими в зависимости от количества уже уничтоженных ими ранее единиц техники противника.

Минобороны РФ: более 10 тыс. военнослужащих РФ с начала СВО получили выплаты за технику ВСУ

Согласно данным Минобороны РФ, в этом году по 300 тыс. рублей начислили военным лётчикам и операторам средств ПВО за каждый уничтоженный вертолёт (45 единиц) и самолёт (71 ед.), по 100 тыс. рублей — за уничтожение каждой из многих сотен единиц бронетанковой техники ВСУ, по 50 тыс. рублей — за уничтожение боевых бронированных машин (1501 ед.), самоходных артиллерийских установок (203 ед.) и установок реактивных систем залпового огня (85 ед.), а также перехват украинских беспилотных летательных аппаратов средней дальности (1211 ед.) и ракет, выпущенных ВСУ из тактических комплексов «Точка-У», систем залпового огня «Ольха», «Смерч», «Ураган» и HIMARS (941 ед.).

Кроме того, по 300 тыс. рублей получили военнослужащие РФ за 15 поражённых пусковых установок тактического комплекса «Точка-У» и систем залпового огня HIMARS, по 200 тыс. рублей — военнослужащие ВМФ России, уничтожившие шесть украинских быстроходных безэкипажных катеров, атаковавших российские корабли и объекты гражданской инфраструктуры в Крыму.

«В настоящее время на основе докладов командиров подразделений на Запорожском и Южно-Донецком направлениях осуществляется оформление выплат военнослужащим ВС РФ, уничтожившим в ходе боевых действий танки Leopard, а также боевые бронированные машины производства США и других стран НАТО», — подчеркнул Конашенков.

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Вопрос об отсутствии выплат за уничтоженную военную технику украинских вооружённых формирований был поднят во время встречи Владимира Путина с военкорами, которая состоялась 13 июня в Кремле.

Семён Пегов, автор Telegram-канала WarGonzo, заявил главе государства, что не знает ни одного бойца, который получил бы выплату за подбитый танк или за уничтоженный укрепрайон, хотя всё это анонсировалось.

«То, что не выплачивают, — это неожиданно для меня», — сказал президент России в ответ. — Обязательно к этому вернусь прямо сегодня в разговоре с Министерством обороны — обязательно, 100%».

При этом глава государства напомнил, что за сбитый самолёт полагается 300 тыс. рублей, а за танк — 100 тыс. рублей.

«Кстати говоря, ребята очень мужественно, эффективно работают. Я сейчас говорил, когда мы начали беседу, что атака идёт на двух направлениях. Несколько танков подбито с помощью авиации, «вертушки» очень хорошо работают. Кстати, огромное спасибо лётчикам. Герои, настоящие герои! Эффективно, по-настоящему классно воюют. И несколько бронемашин и танк подбиты были пехотой с использованием противотанковых средств, которых современных тоже не очень хватает. «Корнеты» работают идеально, но их больше нужно. Сделаем больше», — добавил Путин.