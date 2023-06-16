МО: более 10 тысяч военных в ходе СВО получили выплаты за уничтожение и захват техники ВСУ
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Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что в 2022 году за уничтожение более 11 тыс. единиц военной техники и вооружения выплаты получили 7064 российских военных.
За пять месяцев 2023 года за уничтоженные 4415 единиц техники получили выплаты 3193 российских военнослужащих.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами заявил, что цели спецоперации корректируются в соответствии с ситуацией, но в целом носят фундаментальный характер.
В Кремле отмечали, что статус специальной военной операции менять не планируется, она продолжается.