МО: более 10 тысяч военных в ходе СВО получили выплаты за уничтожение и захват техники ВСУ

Более 10 тыс. военнослужащих ВС России с начала спецоперации получили выплаты за уничтожение или захват военной техники ВСУ.

Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что в 2022 году за уничтожение более 11 тыс. единиц военной техники и вооружения выплаты получили 7064 российских военных.

За пять месяцев 2023 года за уничтоженные 4415 единиц техники получили выплаты 3193 российских военнослужащих.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами заявил, что цели спецоперации корректируются в соответствии с ситуацией, но в целом носят фундаментальный характер.

В Кремле отмечали, что статус специальной военной операции менять не планируется, она продолжается.