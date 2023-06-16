Минобороны: в районе Новодонецкого «Солнцепёк» остановил наступление Украины

Расчёт тяжёлой огнемётной системы ТОС-1 «Солнцепёк» отразил наступление украинских войск в районе Новодонецкого.

Об этом РИА Новости рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

По его словам, огневое поражение по наступающим силам ВСУ наносил наводчик-оператор, сержант Виктор Петрунин.

«Понеся потери, противник отступил, позиции российских войск были удержаны», — сказал Чехов.

Отмечается, что результате было уничтожено несколько десятков украинских военных, а также две бронированные машины.

Ранее МО России сообщило о нанесении удара по местам производства беспилотников ВСУ.

Также врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что на Авдеевском направлении были уничтожены танки Leopard 2 украинской армии.