Высокоточным оружием: МО РФ сообщило о нанесении удара по местам производства беспилотников ВСУ

ВКС России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по местам производства ударных беспилотников, поразив все назначенные объекты. Об этом заявили в Минобороны РФ. Также ВС РФ уничтожили склады боеприпасов 24-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 47-й артиллерийской бригад ВСУ. Российские средства ПВО при этом сбили 25 украинских БПЛА.

В ночь на 15 июня Воздушно-космические силы России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам производства ударных беспилотников. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, все назначенные объекты поражены, а цель удара была достигнута.

Также в ведомстве сообщили, что авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили 105 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 132 районах, а также командный пункт 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Камышеваха (ДНР).

Кроме того, возле Новомихайловки, Новгородского, Славного (ДНР) уничтожены склады боеприпасов 24-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 47-й артиллерийской бригад ВСУ.

Как сообщил официальный представитель МО РФ, возле Красноармейска (ДНР) истребителями ВКС России сбит самолёт Су-27 воздушных сил Украины.

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Вдобавок средствами ПВО перехвачено пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган». В ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях уничтожено 25 украинских беспилотников.

Отражение наступательных действий ВСУ

Также, по данным Минобороны РФ, в течение прошедших суток ВСУ продолжали попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях.

Так, в районе Времевского выступа отражено две атаки украинских войск в районах Новополя (ДНР) и Левадного (Запорожская область).

Решительными действиями обороняющихся подразделений, ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Восток» уничтожены до 25 украинских военнослужащих и три танка.

При этом нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 128-й бригады территориальной обороны, 31-й механизированной и 1-й танковой бригад ВСУ возле Новодаровки (Запорожская область), Нескучного и Великой Новосёлки (ДНР).

На Запорожском направлении ракетным ударом поражено подразделение 47-й механизированной бригады ВСУ в районе н.п. Любицкое (Запорожская область), а неподалёку от Загорного (Запорожская область) пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

Общие потери ВСУ на этих двух направлениях за сутки составили до 155 солдат ВСУ, три танка, две боевые бронированные машины, самоходную артиллерийскую установку Cezar производства Франции, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

На Донецком направлении активными действиями военнослужащих Южной группировки войск отражены пять атак ВСУ в районах н.п. Раздоловка, Первомайское, Красногоровка и Марьинка (ДНР). При этом в районах н.п. Артёмово, Звановка, Выемка и Авдеевка (ДНР) нанесены ракетные удары по позициям подразделений 24-й, 54-й и 110-й механизированных бригад ВСУ. Уничтожены до 340 украинских военнослужащих, две боевые бронемашины, четыре автомобиля, а также гаубица Д-30.

Брифинг Министерства обороны Российской Федерации

Ситуация на направлениях СВО

На Купянском направлении авиация и артиллерия Западной группировки войск поразили живую силу и технику ВСУ в Харьковской области. Также были уничтожены две украинские ДРГ в районах Синьковки (Харьковская область) и Новосёловского (ЛНР). Потери украинских войск составили до 30 человек, два автомобиля, а также гаубицу «Мста-Б».

На Краснолиманском направлении ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Центр» поражены подразделения ВСУ в районах н.п. Невское и Червоная Диброва (ЛНР), а также возле Серебрянского лесничества. Возле н.п. Терны (ДНР) и Кузьмино (ЛНР) пресечена деятельность двух украинских ДРГ. Уничтожены более 50 украинских военнослужащих, две боевые бронемашины, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

На Херсонском направлении уничтожены более 35 боевиков ВСУ, 11 автомобилей, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.