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Минобороны: на Краснолиманском направлении уничтожено более 50 украинских военных

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В Минобороны России сообщили, что ВС России на Краснолиманском направлении уничтожили более 50 военных ВСУ и пресекли деятельность двух украинских ДРГ.
Минобороны: на Краснолиманском направлении уничтожено более 50 украинских военных
  • РИА Новости

«В районах населённых пунктов Терны Донецкой Народной Республики и Кузьмино Луганской Народной Республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп», — сказано в сводке ведомства.

Кроме того, ВС России уничтожили более 50 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

12 июня начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что российская авиация нанесла удар по выдвинувшимся на БМП военнослужащим 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества.

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