Минобороны: на Краснолиманском направлении уничтожено более 50 украинских военных
- РИА Новости
«В районах населённых пунктов Терны Донецкой Народной Республики и Кузьмино Луганской Народной Республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп», — сказано в сводке ведомства.
Кроме того, ВС России уничтожили более 50 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика» и гаубицу Д-30.
12 июня начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что российская авиация нанесла удар по выдвинувшимся на БМП военнослужащим 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества.