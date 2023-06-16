Рогов сообщил, что ВСУ активизировали наступательные действия на Запорожском направлении
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Об этом сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Они пытаются вести наступательные действия на Ореховском направлении на населённый пункт Работино в сторону города Токмака», — заявил он в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
Рогов отметил, что бои также идут в районе Времевского выступа.
Ранее Рогов заявил, что во временно подконтрольном украинским войскам городе Запорожье сложилась тревожная обстановка.