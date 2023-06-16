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Рогов сообщил, что ВСУ активизировали наступательные действия на Запорожском направлении

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Украинские войска активизировали наступательные действия на Запорожской линии фронта.
Рогов сообщил, что ВСУ активизировали наступательные действия на Запорожском направлении
  • © AP Photo / Iryna Rybakova

Об этом сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Они пытаются вести наступательные действия на Ореховском направлении на населённый пункт Работино в сторону города Токмака», — заявил он в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Рогов отметил, что бои также идут в районе Времевского выступа.

Ранее Рогов заявил, что во временно подконтрольном украинским войскам городе Запорожье сложилась тревожная обстановка.

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