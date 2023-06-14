«Точечными ударами»: артиллеристы ЗВО уничтожили обстреливающие Белгородскую область позиции ВСУ

Минобороны РФ сообщило, что расчётами гаубиц «Мста-Б» и Д-30 Западного военного округа нанесены точечные удары по позициям артиллерии ВСУ, обстреливавшей населённые пункты в Белгородской области. Как накануне отметил президент России Владимир Путин, украинские войска атакуют российский регион для отвлечения ВС РФ с критических важных для киевского режима направлений в зоне СВО. Кроме того, авиация Западной группировки войск на Купянском направлении нанесла восемь ударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы и техники ВСУ.

Артиллерийские подразделения Западного военного округа уничтожили позиции артиллерии ВСУ, обстреливавшей населённые пункты в Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ, опубликовав кадры боевой работы расчётов гаубиц «Мста-Б» и Д-30.

«В рамках контрбатарейной борьбы артиллеристы ЗВО выявляют позиции ВСУ и точечными ударами уничтожают артиллерийские орудия, миномёты, скопления живой силы противника», — отметили в ведомстве.

Накануне Владимир Путин в ходе общения с военными корреспондентами отметил, что атаки ВСУ на Белгородскую область связаны с желанием отвлечь Вооружённые силы РФ на эту сторону «с тех направлений, которые считаются наиболее важными и критическими для наступления» войсками киевского режима.

«Восток»

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки «Восток» нанесено огневое поражение украинским войскам, пытавшимся вести наступательные действия, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

Расчётами ТОС «Солнцепёк» поражена живая сила в лесополосах южнее Великой Новосёлки, силами авиации поражены десятки мест скопления живой силы противника. Также сбиты два БПЛА «Валькирия» и один — «Фурия».

Он также добавил, что военнослужащие группировки «Восток» проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач.

«Командир танковой роты старший лейтенант Михаил Арефьев вёл бой на одном из участков Южно-Донецкого направления. В ходе боя экипаж танка старшего лейтенанта уничтожил взводный опорный пункт и БМП противника. Заметив, что второй танк взвода подбит, старший лейтенант Арефьев заслонил своим танком подбитую машину и наносил по противнику огневое поражение, чем обеспечил эвакуацию экипажа», — сказал он.

По его словам, танк старшего лейтенанта получил 14 попаданий из противотанковых средств ВСУ, из-за которых боевая машина вышла из строя: «Покинув с экипажем танк, старший лейтенант Арефьев огнём из стрелкового оружия обеспечил отход экипажа второго танка к своей позиции, после чего вывел оба экипажа с территории противника».

Минобороны показало кадры боевой работы расчётов по уничтожению артиллерии ВСУ, обстреливающей Белгородскую область

На Запорожском направлении вскрыты и ликвидированы три разведгруппы ВСУ. В районе Мирного уничтожены две станции РЭБ, миномёт и живая сила противника.

Огнём реактивной артиллерии уничтожен склад боеприпасов в районе Зализничного, расчётами ТОС «Солнцепёк» поражена живая сила в лесополосах южнее Каменского.

«Запад»

Авиация Западной группировки войск нанесла восемь ударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы и техники ВСУ на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«В ходе боевых действий на Купянском направлении экипажи ударных вертолётов Ка-52 и Ми-28 группировки войск «Запад» нанесли восемь ударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению и военной технике из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны», — сказал он.

Артиллеристы Западной группировки сорвали три попытки ротации украинских подразделений на передовых позициях в районе населённых пунктов Молчаново, Новомлынск и Кисловка.

В ходе контрбатарейной борьбы в районе населённого пункта Западное огнём гаубицы Д-30 под командованием младшего сержанта Алексея Зайцева был поражён миномётный расчёт ВСУ.

«Центр»

На Краснолиманском направлении расчёт системы залпового огня «Смерч» группировки войск «Центр» поразил место скопления техники противника, заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«Бомбардировочной авиацией группировки уничтожены три пункта временной дислокации, опорный пункт и места скопления техники. Армейской авиацией и артиллерией группировки войск «Центр» нанесены удары по живой силе и технике 63-й и 67-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Торское и Серебрянское Лесничество», — добавил он.

Расчётом переносного ЗРК «Верба» уничтожен беспилотник «Фурия».

Подразделения Южной группировки войск успешно отразили атаку штурмовой группы ВСУ в районе Марьинки, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«Артиллерией группировки уничтожены склады боеприпасов в районе населённых пунктов Белогоровка и Марьинка», — добавил он.

При этом на Лисичанском направлении была сорвана ротация батальона 10-й горной штурмовой бригады ВСУ.

Кроме того, экипаж тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк» нанёс удар по скоплению живой силы 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ.