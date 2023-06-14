Российские вертолёты нанесли удары по позициям ВСУ на Купянском направлении

Вертолёты Ка-52 и Ми-28 группировки ВС России «Запад» нанесли восемь ударов по позициям украинских военных на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-службы группировки Сергей Зыбинский.

«В ходе боевых действий на Купянском направлении экипажи ударных вертолётов Ка-52 и Ми-28 группировки войск «Запад» нанесли восемь ударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению и военной технике из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны», — цитирует РИА Новости Зыбинского.

По его словам, артиллеристы группировки сорвали три попытки украинских войск провести ротацию.

Ранее министерство показало кадры работы вертолётов Ка-52 по уничтожению западной бронетехники ВСУ на Южно-Донецком направлении.