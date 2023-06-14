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Марочко: украинские военные обстреляли позиции сослуживцев из-за конфликта с ротацией

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Военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что военнослужащие Вооружённых сил Украины обстреляли позиции своих сослуживцев в связи с конфликтом, возникшим из-за ротации.
Марочко: украинские военные обстреляли позиции сослуживцев из-за конфликта с ротацией
  • Gettyimages.ru

Об этом Марочко сказал в беседе с ТАСС.

По словам собеседника агентства, украинские военные произвели миномётный обстрел по своим сослуживцам в районе Серебрянского лесничества.

Он назвал атаку «преднамеренной», добавив, что она случилась на фоне «конфликта, связанного с ротационными мероприятиями».

Ранее стало известно, что пять украинских военных погибли в Марьинке из-за собственной артиллерии.

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