РИА Новости: пять украинских военных погибли в Марьинке из-за собственной артиллерии
Об этом РИА Новости рассказал штурмовик с позывным «Гуд».
Он отметил, что противник продолжал огонь, не давая российским военным оказать помощь раненым.
«Они просили помощи, мы хотели помочь, но нам не давали их же сослуживцы», — сказал российский военнослужащий.
Ранее ВСУ выпустили четыре снаряда по Горловке.
Также основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин заявил, что боевики ВСУ в Артёмовске взорвали несколько зданий в зоне своего сосредоточения.