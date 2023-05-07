Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

РИА Новости: пять украинских военных погибли в Марьинке из-за собственной артиллерии

Короткая ссылка
Российские военнослужащие Южной группировки войск при штурме одного из зданий в Марьинке в ДНР пытались оказать помощь украинским военным, оказавшимся под завалами в результате обстрела своей же артиллерии.

Об этом РИА Новости рассказал штурмовик с позывным «Гуд».

Он отметил, что противник продолжал огонь, не давая российским военным оказать помощь раненым. 

«Они просили помощи, мы хотели помочь, но нам не давали их же сослуживцы», — сказал российский военнослужащий.

Ранее ВСУ выпустили четыре снаряда по Горловке.

Также основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин заявил, что боевики ВСУ в Артёмовске взорвали несколько зданий в зоне своего сосредоточения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить