РИА Новости: пять украинских военных погибли в Марьинке из-за собственной артиллерии

Российские военнослужащие Южной группировки войск при штурме одного из зданий в Марьинке в ДНР пытались оказать помощь украинским военным, оказавшимся под завалами в результате обстрела своей же артиллерии.

Об этом РИА Новости рассказал штурмовик с позывным «Гуд».

Он отметил, что противник продолжал огонь, не давая российским военным оказать помощь раненым.

«Они просили помощи, мы хотели помочь, но нам не давали их же сослуживцы», — сказал российский военнослужащий.

Ранее ВСУ выпустили четыре снаряда по Горловке.

Также основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин заявил, что боевики ВСУ в Артёмовске взорвали несколько зданий в зоне своего сосредоточения.