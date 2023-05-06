Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Пригожин: ВСУ в Артёмовске взорвали несколько зданий в зоне своего сосредоточения

Короткая ссылка
Основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин заявил, что боевики ВСУ в Артёмовске (Бахмуте) взорвали несколько зданий в зоне своего сосредоточения.
Пригожин: ВСУ в Артёмовске взорвали несколько зданий в зоне своего сосредоточения
  • AFP
  • © Dimitar DILKOFF

«Противник взорвал несколько зданий в центре так называемого гнезда, которое они удерживают, это комплекс высокоэтажных зданий», — приводит слова Пригожина его пресс-служба в своём Telegram.

По его словам, подразделения «Вагнера» продолжают штурм Артёмовска до 00:00 10 мая.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что несколько подразделений «Ахмат» выдвинулись в сторону Артёмовска (Бахмута).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить