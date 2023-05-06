Пригожин: ВСУ в Артёмовске взорвали несколько зданий в зоне своего сосредоточения
- AFP
- © Dimitar DILKOFF
«Противник взорвал несколько зданий в центре так называемого гнезда, которое они удерживают, это комплекс высокоэтажных зданий», — приводит слова Пригожина его пресс-служба в своём Telegram.
По его словам, подразделения «Вагнера» продолжают штурм Артёмовска до 00:00 10 мая.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что несколько подразделений «Ахмат» выдвинулись в сторону Артёмовска (Бахмута).