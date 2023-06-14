ВС России уничтожили позиции, с которых ВСУ обстреливали Белгородскую область

Артиллерийские подразделения Западного военного округа (ЗВО) ударами из гаубиц уничтожают позиции ВСУ, с которых вёлся обстрел Белгородской области, сообщает Минобороны России.

«Разведка докладывает о выявленной цели. Мы берем своё кочующее орудие, выезжаем на огневую позицию, занимаем её и отрабатываем по этой цели», — приводит ТАСС слова одного из военнослужащих.

Он отметил, что корректировка огня осуществляется при помощи БПЛА.

По его словам, уничтожаются взводные опорные пункты ВСУ, которые расположены у границы России.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что более 850 прилётов снарядов зафиксировали за 1 июня в Шебекинском городском округе.