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Минобороны: ВС России за сутки отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении

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ВС России за сутки отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении, уничтожено до 215 украинских военнослужащих.
Минобороны: ВС России за сутки отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны.

«На Донецком направлении активными действиями Южной группировки войск успешно отражены пять атак противника в районах населённых пунктов Первомайское, Петровское и Старомихайловка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Уточняется, что было уничтожено до 215 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также две гаубицы Д-20.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что на Авдеевском направлении были уничтожены танки Leopard 2 украинской армии.

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