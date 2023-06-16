Минобороны: ВС России за сутки отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны.
«На Донецком направлении активными действиями Южной группировки войск успешно отражены пять атак противника в районах населённых пунктов Первомайское, Петровское и Старомихайловка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
Уточняется, что было уничтожено до 215 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также две гаубицы Д-20.
Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что на Авдеевском направлении были уничтожены танки Leopard 2 украинской армии.