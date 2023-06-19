Потери ВСУ составили более 340 человек: в Минобороны РФ рассказали об атаках противника на Донецком направлении СВО

Российские военные успешно отразили несколько атак, предпринятых украинскими войсками за минувшие сутки в зоне СВО. Как заявили в Минобороны РФ, наибольшую активность противник проявлял на Южно-Донецком и Донецком направлениях. Наряду с этим ночью был нанесён удар высокоточным оружием по местам хранения военной техники иностранного производства, переданной ВСУ.

По данным Минобороны РФ, в течение минувших суток Вооружённые силы Украины предпринимали наиболее активные попытки наступательных действий на Южно-Донецком и Донецком направлениях специальной военной операции.

«На Южно-Донецком направлении в результате грамотных и самоотверженных действий подразделений группировки войск «Восток», ударов авиации и огня артиллерии на Времевском выступе в течение суток отражены три атаки сводных подразделений ВСУ. Уничтожен один танк, 12 боевых бронированных машин, а также боевая машина разграждения иностранного производства», — сообщил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Наряду с этим в районе населённого пункта Малая Токмачка (Запорожская область) отражены две атаки противника, в ходе которых подбиты два танка, десять боевых машин пехоты и две боевые бронированные машины.

В общей сложности противник за сутки потерял в этом секторе более 100 человек, три танка, десять БМП, 14 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также гаубицы Д-20, «Мста-Б» и Д-30.

На Донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» успешно отразили четыре атаки противника в районах н. п. Первомайское, Петровское и Старомихайловка (ДНР).

Потери ВСУ составили более 340 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей. Поражены САУ Krab польского производства, гаубицы Д-20 и «Мста-Б». Также уничтожен склад боеприпасов 5-й штурмовой бригады ВСУ.

Брифинг Министерства обороны Российской Федерации

На Купянском направлении в районе н. п. Тимковка (Харьковская область) ударами авиации и артиллерии, активными действиями подразделений группировки войск «Запад» пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

Противник за сутки потерял здесь до 45 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Также уничтожена самоходная артиллерийская установка Krab.

На Краснолиманском направлении ударами авиации и артиллерии группировки войск «Центр» поражены подразделения противника в районах н. п. Кузьмино и Макеевка (ЛНР), а также в Серебрянском лесничестве.

Кроме того, в районах н. п. Ямполовка (ДНР), Червоная Диброва и Кременная (ЛНР) пресечена деятельность трёх украинских ДРГ.

За сутки на этом направлении уничтожены до 105 военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Херсонском направлении за сутки уничтожены более 40 боевиков ВСУ, четыре автомобиля и артиллерийская система М777 производства США.

Удары по местам хранения западной техники

В Минобороны РФ также заявили о нанесении удара высокоточным оружием большой дальности по местам хранения военной техники иностранного производства, полученной ВСУ. Как подчеркнули в ведомстве, все назначенные объекты были поражены, цель удара достигнута.

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия в течение суток нанесли поражение 93 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике противника в 102 районах.

По данным МО, в районе города Запорожье было поражено два артиллерийских склада: 1513-й артиллерийской базы боеприпасов ВСУ и 65-й механизированной бригады.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны в районе города Орехова (Запорожская область) сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины. За сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожено 14 украинских беспилотников.