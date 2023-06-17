Минобороны: группировка «Юг» отбила атаки штурмовых групп ВСУ в пяти районах у Артёмовска

Подразделения группировки отразили атаки украинских штурмовых групп в пяти районах у Артёмовска.

Об этом сообщает начальник пресс-центра «Южной» группировки войск Вадим Астафьев.

«Успешно отразили атаки штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов — Раздоловка, Весёлое, Яковлевка, Берховка и Ягодное», — цитирует военного РИА Новости.

Также авиация группировки «Юг» разбомбила опорные пункты и технику ВСУ на трёх направлениях.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что российские военные подорвали опорный пункт ВСУ с помощью БТР-камикадзе.