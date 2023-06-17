Минобороны: группировка «Юг» отбила атаки штурмовых групп ВСУ в пяти районах у Артёмовска
Об этом сообщает начальник пресс-центра «Южной» группировки войск Вадим Астафьев.
«Успешно отразили атаки штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов — Раздоловка, Весёлое, Яковлевка, Берховка и Ягодное», — цитирует военного РИА Новости.
Также авиация группировки «Юг» разбомбила опорные пункты и технику ВСУ на трёх направлениях.
Кроме того, в Минобороны сообщили, что российские военные подорвали опорный пункт ВСУ с помощью БТР-камикадзе.