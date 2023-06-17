МО: российские военные подорвали опорный пункт ВСУ с помощью БТР-камикадзе
Об этом сообщает РИА Новости.
«Подрыв был очень серьёзный», — рассказал командир инженерного взвода с позывным «Барнаул».
По его словам, взрывчатых веществ было применено достаточно много: около 3,5 тонн тротила, пять авиабомб ФАБ-100.
Таким образом, российские военные превратили БТР в самоходный взрывчатый заряд.
Ранее авиация группировки «Юг» разбомбила опорные пункты и технику ВСУ на трёх направлениях.
Также сообщалось, что с начала СВО более 10 тысяч военнослужащих России получили выплаты за уничтожение или захват техники ВСУ.