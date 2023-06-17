МО: российские военные подорвали опорный пункт ВСУ с помощью БТР-камикадзе

Военнослужащие инженерно-сапёрного подразделения Центрального военного округа уничтожили опорный пункт ВСУ дистанционным подрывом трофейного БТР, который начинили взрывчаткой и направили на позиции противника.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Подрыв был очень серьёзный», — рассказал командир инженерного взвода с позывным «Барнаул».

По его словам, взрывчатых веществ было применено достаточно много: около 3,5 тонн тротила, пять авиабомб ФАБ-100.

Таким образом, российские военные превратили БТР в самоходный взрывчатый заряд.

Ранее авиация группировки «Юг» разбомбила опорные пункты и технику ВСУ на трёх направлениях.

Также сообщалось, что с начала СВО более 10 тысяч военнослужащих России получили выплаты за уничтожение или захват техники ВСУ.