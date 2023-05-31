«В результате удара высокоточным оружием»: ВКС России уничтожили последний боевой корабль ВМС Украины

ВКС России уничтожили в порту Одессы последний боевой корабль ВМС Украины «Юрий Олефиренко» ударом высокоточным оружием, сообщили в Минобороны РФ. Также в зоне СВО уничтожен командно-наблюдательный пункт штурмового батальона «Скала» ВСУ, находившийся в районе Авдеевки (ДНР). Поражён пункт управления 33-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Трудовое Запорожской области. Кроме того, стало известно об успешных наступательных действиях штурмовых отрядов 5-й мотострелковой бригады и отряда специального назначения «Ахмат» на Марьинском тактическом направлении.

Российские войска уничтожили последний боевой корабль военно-морских сил Украины — средний десантный корабль «Юрий Олефиренко», сообщили в Министерстве обороны РФ.

«29 мая в результате удара высокоточным оружием ВКС России по месту стоянки военных кораблей в порту Одессы, уничтожен последний боевой корабль военно-морских сил Украины «Юрий Олефиренко», — заявил официальный представитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ранее сообщалось о нанесении Вооружёнными силами РФ ударов по центральным пунктам принятия решений на Украине.

Накануне президент России Владимир Путин также заявлял, что «два-три дня назад» был нанесён удар по штабу военной разведки Украины.

В свою очередь, министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании ведомства заявил, что за последние дни уничтожены крупные склады западного вооружения в Хмельницком, Тернополе и Николаеве, поражён американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве.

Также на russian.rt.com «Все назначенные объекты поражены»: ВС РФ нанесли удары по центральным пунктам принятия решений на Украине

Ситуация в зоне СВО

Также официальный представитель Минобороны РФ сообщил об успешных наступательных действиях штурмовых отрядов 5-й мотострелковой бригады и отряда специального назначения «Ахмат» на Марьинском тактическом направлении.

По его словам, на Донецком направлении наиболее ожесточённые бои ведутся в районе Авдеевки. Там ударами оперативно-тактической и армейской авиации поражены подразделения ВСУ.

«В ходе активных действий штурмовых отрядов соединений и воинских частей 1-го армейского корпуса при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем Южной группировки войск противник выбит с занимаемых позиций на ряде участков в районах населённых пунктов Красногоровка и Ясиноватая», — указал он.

Потери противника за сутки составили свыше 200 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, гаубица Д-30, а также две боевые машины «Град».

Также по теме «Большую часть должны составить F-16»: Киев хочет получить 120 западных истребителей для ВСУ Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что киевский режим намерен получить 120 западных истребителей для ВСУ, большая часть...

На Купянском направлении активными действиями штурмовых отрядов, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем Западной группировки войск уничтожены до 70 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля и четыре пикапа, пресечены действия трёх украинских диверсионно-разведывательных групп.

Вдобавок в Харьковской области уничтожены склады боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ.

На Краснолиманском направлении ударами авиации, огнём артиллерии группировки войск «Центр» ликвидированы свыше 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две гаубицы Д-20, одна гаубица Д-30, а также боевая машина РСЗО «Град».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожены склады боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ. В результате авиаударов, огня артиллерии группировки войск «Восток» уничтожены до 185 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

На Херсонском направлении потери противника составили до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражён пункт управления 33-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Трудовое Запорожской области и уничтожен командно-наблюдательный пункт штурмового батальона «Скала» ВСУ возле Авдеевки.

Помимо этого, средствами противовоздушной обороны за прошедшие сутки перехвачены 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одна крылатая ракета большой дальности Storm Shadow, а также сбито 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в ДНР и ЛНР.