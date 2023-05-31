«В результате удара высокоточным оружием»: ВКС России уничтожили последний боевой корабль ВМС Украины
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Российские войска уничтожили последний боевой корабль военно-морских сил Украины — средний десантный корабль «Юрий Олефиренко», сообщили в Министерстве обороны РФ.
«29 мая в результате удара высокоточным оружием ВКС России по месту стоянки военных кораблей в порту Одессы, уничтожен последний боевой корабль военно-морских сил Украины «Юрий Олефиренко», — заявил официальный представитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ранее сообщалось о нанесении Вооружёнными силами РФ ударов по центральным пунктам принятия решений на Украине.
Накануне президент России Владимир Путин также заявлял, что «два-три дня назад» был нанесён удар по штабу военной разведки Украины.
В свою очередь, министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании ведомства заявил, что за последние дни уничтожены крупные склады западного вооружения в Хмельницком, Тернополе и Николаеве, поражён американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве.Также на russian.rt.com «Все назначенные объекты поражены»: ВС РФ нанесли удары по центральным пунктам принятия решений на Украине
Ситуация в зоне СВО
Также официальный представитель Минобороны РФ сообщил об успешных наступательных действиях штурмовых отрядов 5-й мотострелковой бригады и отряда специального назначения «Ахмат» на Марьинском тактическом направлении.
По его словам, на Донецком направлении наиболее ожесточённые бои ведутся в районе Авдеевки. Там ударами оперативно-тактической и армейской авиации поражены подразделения ВСУ.
«В ходе активных действий штурмовых отрядов соединений и воинских частей 1-го армейского корпуса при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем Южной группировки войск противник выбит с занимаемых позиций на ряде участков в районах населённых пунктов Красногоровка и Ясиноватая», — указал он.
Потери противника за сутки составили свыше 200 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, гаубица Д-30, а также две боевые машины «Град».
На Купянском направлении активными действиями штурмовых отрядов, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем Западной группировки войск уничтожены до 70 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля и четыре пикапа, пресечены действия трёх украинских диверсионно-разведывательных групп.
Вдобавок в Харьковской области уничтожены склады боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ.
На Краснолиманском направлении ударами авиации, огнём артиллерии группировки войск «Центр» ликвидированы свыше 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две гаубицы Д-20, одна гаубица Д-30, а также боевая машина РСЗО «Град».
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожены склады боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ. В результате авиаударов, огня артиллерии группировки войск «Восток» уничтожены до 185 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.
На Херсонском направлении потери противника составили до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражён пункт управления 33-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Трудовое Запорожской области и уничтожен командно-наблюдательный пункт штурмового батальона «Скала» ВСУ возле Авдеевки.
Помимо этого, средствами противовоздушной обороны за прошедшие сутки перехвачены 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одна крылатая ракета большой дальности Storm Shadow, а также сбито 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в ДНР и ЛНР.
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