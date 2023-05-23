«Повреждено девять жилых домов»: в ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ один человек погиб и двое ранены

В Донецкой Народной Республике один человек погиб, двое, в том числе ребёнок, пострадали в результате обстрелов ВСУ, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК. В общей сложности украинские формирования совершили 16 обстрелов, выпустив 88 снарядов по четырём населённым пунктам республики.

За минувшие сутки в Донецкой Народной Республике в ходе обстрелов со стороны ВСУ погиб один человек, двое пострадали. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица (мужчины) в Каштановом. Ранения различной степени тяжести получили двое гражданских лиц, в том числе ребёнок, в ранее освобождённом Урожайном», — говорится в сводке.

В общей сложности в ДНР за прошедшие сутки зафиксировали 16 обстрелов со стороны украинских войск, которые применили 88 единиц боеприпасов из артиллерии калибра 155 и 152 мм. Под огонь ВСУ попал ряд населённых пунктов: Горловка, Каштановое, Донецк и Урожайное.

«Повреждены девять жилых домостроений в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, а также два объекта гражданской инфраструктуры», — заявили в представительстве ДНР в СЦКК.

Наряду с этим утром 23 мая ВСУ обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области.

«Пострадавших нет. В результате обстрела произошло возгорание двух домовладений, повреждена хозяйственная постройка. Оперативные службы работают на месте», — сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Краснолиманское направление

Авиация группировки «Центр» нанесла удары по опорным пунктам и пунктам временной дислокации противника на Краснолиманском направлениии, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

При этом артиллерийские подразделения нанесли огневой удар по районам сосредоточения живой силы, огневых средств и скопления техники украинских войск.

«На Торском участке и в районе Серебрянского лесничества противник из числа 81-й аэромобильной бригады, 63-й механизированной бригады ВСУ предпринял попытки вернуть утраченные позиции. Но в результате огневого воздействия артиллерийских подразделений группировки «Центр» понёс значительные потери в личном составе и технике», — добавил он.

Кременная

В районе населённого пункта Кременная ВСУ на регулярной основе предпринимают попытки прорвать линию обороны российских войск, чтобы вернуть ранее утраченные позиции. Об этом заявил военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Невзирая на потери, на некоторых участках местности за день со стороны украинских боевиков может быть до пяти атак», — цитирует его РИА Новости.

Военкор RT Влад Андрица побывал на опорных пунктах российских сил возле Кременной, где бойцы спецназа «Ахмат-Восток» обустроили позиции на западном участке фронта. По его словам, ситуация в этом районе штатная и речи о возможном прорыве ВСУ не идёт.

«Артиллерия не накроет, солдаты скрыты, лес просматривается», — заявил командир подразделения с позывным Иран, рассказывая о своих позициях.

Военнослужащие группировки «Юг» показали RT, как проводятся учебно-боевые стрельбы на полигоне в ЛНР

«Юг»

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко также рассказал, что ВСУ начали более интенсивно использовать диверсионно-разведывательные группы в зоне ответственности Южной группировки войск.

«За последние две недели отмечается рост диверсионно-разведывательной деятельности вооружённых формирований Украины. За истекшую неделю по сравнению с предыдущей наблюдается практически двукратное увеличение», — приводит его слова ТАСС.

Также возросло число небольших манёвренных групп украинских войск, действующих на линии боевого соприкосновения. По его словам, солдаты ВСУ передвигаются на внедорожниках и «ведут беспокоящий огонь» по позициям российских военных.

Наряду с этим военнослужащие группировки «Юг» показали RT, как проводятся учебно-боевые стрельбы на полигоне в ЛНР.

Так, снайперские пары и корректировщики отработали стрельбы с использованием квадрокоптера, а танкисты практиковались в стрельбе прямой наводкой, разведчики же отстрелялись из автоматического гранатомёта и БТР.