РИА Новости: части ВСУ в Артёмовске устраивали перестрелки между собой
«Очень много было военных. Они пили, дрались между собой», — цитирует РИА Новости жительницу.
По её словам, местные жители видели перестрелку бойцов ВСУ между собой.
Она отметила, что эти конфликты никто не пытался скрывать.
Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о начале предварительного разминирования в Артёмовске.
Ночью 21 мая Минобороны России заявило, что город полностью освобождён.