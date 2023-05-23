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РИА Новости: части ВСУ в Артёмовске устраивали перестрелки между собой

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Находившиеся в Артёмовске (Бахмуте) подразделения армии Украины конфликтовали между собой и устраивали перестрелки, заявила эвакуированная жительница города Мария.

«Очень много было военных. Они пили, дрались между собой», — цитирует РИА Новости жительницу.

По её словам, местные жители видели перестрелку бойцов ВСУ между собой.

Она отметила, что эти конфликты никто не пытался скрывать.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о начале предварительного разминирования в Артёмовске.

Ночью 21 мая Минобороны России заявило, что город полностью освобождён.

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