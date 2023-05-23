«Известия»: житель Артёмовска рассказал, как ВСУ бомбили дома мирных жителей
По его словам, украинская армия обстреливала дома из миномётов.
Во время одного из таких обстрелов пострадала его супруга.
«Слышишь свист и думаешь, сейчас сюда прилетит», — цитирует беженца газета «Известия».
Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о начале предварительного разминирования в Артёмовске.
Ночью 21 мая Минобороны России заявило, что город полностью освобождён.