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«Известия»: житель Артёмовска рассказал, как ВСУ бомбили дома мирных жителей

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Беженец из Артёмовска (Бахмута) рассказал, как украинские военные подвергали бомбёжке дома мирных жителей в городе.

По его словам, украинская армия обстреливала дома из миномётов.

Во время одного из таких обстрелов пострадала его супруга.

«Слышишь свист и думаешь, сейчас сюда прилетит», — цитирует беженца газета «Известия».

Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о начале предварительного разминирования в Артёмовске.

Ночью 21 мая Минобороны России заявило, что город полностью освобождён.

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