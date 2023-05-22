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Экс-сенатор США: Россия в Артёмовске выиграла крупнейшую битву со времён Второй мировой

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Бывший сенатор американского штата Виргиния Ричард Блэк заявил, что Россия в Артёмовске (Бахмуте) выиграла крупнейшее сражение в Европе со времён Второй мировой войны.

Об этом он заявил РИА Новости.

«Россия выиграла крупнейшее сражение в Европе со времён Второй мировой», — заявил Блэк.

Вместе с этим он отметил, что западные СМИ не спешат признавать потерю города киевским режимом, хотя, по мнению экс-сенатора, похоже, что глава режима Владимир Зеленский потерял Артёмовск, «понеся сокрушительные потери в живой силе и технике».

Также он добавил, что данная потеря подтолкнёт украинских боевиков к подготовке реванша, хотя разумнее было бы искать пути к миру.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о начале предварительного разминирования в Артёмовске.

Ночью 21 мая Минобороны России заявило, что город полностью освобождён.

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