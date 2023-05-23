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Bangkok Post: при обрушении крыши спортплощадки в Таиланде погибли семь школьников

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В результате обрушения крыши школьной спортивной площадки в провинции Пхичит в Таиланде погибли семь школьников, 18 человек пострадали.
Bangkok Post: при обрушении крыши спортплощадки в Таиланде погибли семь школьников
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет газета Bangkok Post.

По данным газеты, обрушение произошло из-за сильного ветра.

В апреле в американском штате Иллинойс в результате обрушения крыши театра «Аполлон» погиб один человек, 28 пострадали.

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