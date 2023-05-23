Bangkok Post: при обрушении крыши спортплощадки в Таиланде погибли семь школьников
В результате обрушения крыши школьной спортивной площадки в провинции Пхичит в Таиланде погибли семь школьников, 18 человек пострадали.
- Gettyimages.ru
Об этом пишет газета Bangkok Post.
По данным газеты, обрушение произошло из-за сильного ветра.
В апреле в американском штате Иллинойс в результате обрушения крыши театра «Аполлон» погиб один человек, 28 пострадали.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»