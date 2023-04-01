CBS: при обрушении крыши на концерте группы Morbid Angel в США погиб один человек
В американском штате Иллинойс в результате обрушения крыши театра «Аполлон», в котором проходил концерт группы Morbid Angel, погиб один человек, ещё 28 пострадали.
Об этом сообщает телеканал CBS.
По данным телеканала, в момент обрушения крыши в здании находились 260 человек.
Ранее стало известно, что в результате обрушения части кровли магазина в городе Фурманове Ивановской области погиб один человек.
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