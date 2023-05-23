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Минобороны: ВСУ пытались вернуть утраченные позиции на Краснолиманском направлении

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Украинские военные пытались вернуть утраченные позиции на Краснолиманском направлении.
Минобороны: ВСУ пытались вернуть утраченные позиции на Краснолиманском направлении
  • AP
  • © Libkos

Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«На Торском участке и в районе Серебрянского лесничества противник из числа 81-й аэромобильной бригады, 63-й механизированной бригады ВСУ предпринял попытки вернуть утраченные позиции», — цитирует его РИА Новости.

Савчук рассказал, что в результате огневого воздействия ВСУ понесли потери в личном составе и технике.

Ранее Министерство обороны России сообщило о ночном ударе по объектам Вооружённых сил Украины на аэродроме Днепр.

В частности, российские войска с помощью высокоточного оружия ударили по ангарам с вооружением и боеприпасами, а также по авиатехнике ВСУ. Отмечается, что цель удара достигнута.

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