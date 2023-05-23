Минобороны: ВСУ пытались вернуть утраченные позиции на Краснолиманском направлении
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Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
«На Торском участке и в районе Серебрянского лесничества противник из числа 81-й аэромобильной бригады, 63-й механизированной бригады ВСУ предпринял попытки вернуть утраченные позиции», — цитирует его РИА Новости.
Савчук рассказал, что в результате огневого воздействия ВСУ понесли потери в личном составе и технике.
Ранее Министерство обороны России сообщило о ночном ударе по объектам Вооружённых сил Украины на аэродроме Днепр.
В частности, российские войска с помощью высокоточного оружия ударили по ангарам с вооружением и боеприпасами, а также по авиатехнике ВСУ. Отмечается, что цель удара достигнута.