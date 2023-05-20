С применением дальнобойных ракет и РСЗО: в ДНР заявили более чем о 40 обстрелах со стороны украинских войск за сутки
- РИА Новости
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За минувшие сутки территория ДНР была 48 раз обстреляна украинскими вооружёнными формированиями, которые применили 171 единицу различных боеприпасов.
Как сообщает представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), противник применил реактивные системы залпового огня, ракеты MFOM AT2 и артиллерию калибра 155 мм.
Под огнём ВСУ оказались несколько районов Донецка, Мариуполь, а также Макеевка, Волноваха, Горловка и Владимировка.
Как уточнили в представительстве республики в СЦКК, по Мариуполю противник выпустил четыре дальнобойные ракеты.Также на russian.rt.com СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку ракету MFOM, начинённую немецкими противотанковыми минами
Источник ТАСС в экстренных службах сообщил ещё об одном обстреле Мариуполя дальнобойными ракетами, который произошёл утром в субботу, 20 мая. По данным агентства, в результате этих событий никто не пострадал.
По итогам обстрелов ДНР за минувшие сутки ранения получили два жителя Донецка. Также в результате украинских обстрелов повреждены 13 жилых домов и четыре объекта гражданской инфраструктуры.
Сводки группировок войск в зоне СВО
Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил, что авиация группировки нанесла удары по скоплениям резервов живой силы и военной техники 112-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ и по складу боеприпасов.
По его словам, вертолётная боевая группа уничтожила танк ВСУ и скопление живой силы подразделений украинских войск.
Наряду с этим ракетное подразделение поразило пункт временной дислокации 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар», артиллеристы группировки «Юг» нанесли удар по скоплению военной техники противника.
Подразделения радиационной, химической и биологической защиты, применив реактивные снаряды тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк», нанесли удары по опорным пунктам 5-й отдельной штурмовой и 9-й отдельной мотопехотной бригад ВСУ.
В рамках контрбатарейной борьбы уничтожены 120-мм миномёт, самоходная артиллерийская установка и боевая машина РСЗО «Град».
По словам начальника пресс-центра группировки «Центр» Александра Савчука, на Краснолиманском направлении штурмовая и армейская авиация группировки нанесла удары по сосредоточению живой силы и огневых средств противника.
Кроме того, бомбардировочная авиация ударила по пунктам временной дислокации и опорным пунктам националистов. В свою очередь, расчёты переносных зенитных ракетных комплексов «Верба» уничтожили беспилотники ВСУ.
Наряду с этим разведка группировки «Центр» вскрыла перемещение личного состава на технике 81-й аэромобильной бригады, 58-й мотопехотной бригады и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.
«В результате огневого воздействия артиллерийских подразделений группировки «Центр» противник понёс значительные потери в личном составе и технике», — сказал Савчук.
Как рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев, на Южно-Донецком направлении передовые подразделения группировки при поддержке артиллерии пресекли попытки противника провести разведку боем.
Наряду с этим расчёты САУ «Акация» уничтожили один автомобиль и живую силу противника.
Кроме того, в ходе проведения воздушной разведки было вскрыто скопление боевиков и техники. Последующим огнём реактивной артиллерии уничтожены три боевые машины пехоты, бронетранспортёр, боевая разведывательно-дозорная машина и живая сила противника.
В дополнение к этому расчёты РСЗО «Град» уничтожили автомобиль и боевиков, а расчёты самоходных миномётов «Тюльпан» поразили живую силу противника.
На Запорожском направлении в рамках контрбатарейной борьбы российская артиллерия уничтожила САУ противника и два миномётных расчёта, добавил он.
Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский рассказал, что на Купянском направлении артиллеристы огнём из гаубиц «Мста-С» и «Мста-Б» уничтожили два миномётных расчёта ВСУ.
Подразделения специального назначения применили барражирующие боеприпасы «Ланцет» для уничтожения радиолокационной станции противовоздушной обороны и мобильной станции радиоэлектронной борьбы.
Зыбинский добавил, что наряду с этим сорваны три попытки ротации подразделений ВСУ.
По его словам, авиация нанесла удары по сосредоточению личного состава, вооружению и военной технике 14-й отдельной механизированной бригады и подразделениям территориальной обороны.