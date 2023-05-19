СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку ракету MFOM, начинённую немецкими противотанковыми минами
Армия Украины выпустила по Донецку ракету MFOM AT2, начинённую немецкими противотанковыми минами AT2.
- РИА Новости
Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК.
Обстрел произошёл в 16:30, ракета упала в Куйбышевском районе города.
Также 19 мая украинские войска выпустили 28 снарядов калибра 155 и 152 мм по Донецку, Горловке и Владимировке.
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