В ДНР сообщили об обстреле Донецка, Горловки и Владимировки со стороны ВСУ
- РИА Новости
Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: город Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.
Также ВСУ обстреляли Горловку и Владимировку.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили в ДНР склад ракетно-артиллерийского вооружения боевиков ВСУ.