В ДНР сообщили об обстреле Донецка, Горловки и Владимировки со стороны ВСУ

Украинские войска выпустили 28 снарядов калибра 155 и 152 мм по Донецку, Горловке и Владимировке.

Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: город Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

Также ВСУ обстреляли Горловку и Владимировку.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили в ДНР склад ракетно-артиллерийского вооружения боевиков ВСУ.