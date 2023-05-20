В ДНР заявили о ракетном обстреле Мариуполя со стороны ВСУ

Украинские военные обстреляли Мариуполь Донецкой Народной Республики утром 20 мая, пострадавших нет, сообщают силовые структуры ДНР.

«Утром снова был обстрел. Слава богу, без пострадавших», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что обстрел вёлся дальнобойными ракетами, тип ракет уточняется.

Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили по Мариуполю четыре дальнобойные ракеты.