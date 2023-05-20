В ДНР заявили о ракетном обстреле Мариуполя со стороны ВСУ
Украинские военные обстреляли Мариуполь Донецкой Народной Республики утром 20 мая, пострадавших нет, сообщают силовые структуры ДНР.
- РИА Новости
«Утром снова был обстрел. Слава богу, без пострадавших», — приводит ТАСС сообщение.
Отмечается, что обстрел вёлся дальнобойными ракетами, тип ракет уточняется.
Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили по Мариуполю четыре дальнобойные ракеты.
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